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Vorfall in Park

Mutter wollte Tochter schützen – bekam Morddrohung

Wien
15.09.2026 11:16
Trotz Waffenverbots hatte der Verdächtige ein Messer bei sich. Die Polizei nahm den 32-Jährigen ...
Trotz Waffenverbots hatte der Verdächtige ein Messer bei sich. Die Polizei nahm den 32-Jährigen fest. (Symbolbild)(Bild: ©alexstepanov - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 32-jähriger Österreicher soll in Wien-Favoriten gleich mehrere Frauen bedroht haben. Auch eine Mutter, die am Montag ihre Tochter und deren Freundinnen schützen wollte, soll von dem Mann mit dem Umbringen bedroht worden sein. Die Polizei nahm den Verdächtigen wenig später fest.

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Unruhe in einem Park in Wien-Favoriten: Eine 16-Jährige soll am Montagabend gemeinsam mit ihren Freundinnen von einem zunächst unbekannten Mann bedroht worden sein. Gegen 19 Uhr verständigte das Mädchen daraufhin ihre Mutter.

Drohte der Mutter mit Mord
Die 37-Jährige machte sich umgehend auf den Weg zu den Jugendlichen. Doch auch der Verdächtige war zu diesem Zeitpunkt noch im Park. Als die Mutter den Mann ansprach, soll die Situation eskaliert sein: Der 32-Jährige soll auf die Frau zugegangen sein und sie mit dem Umbringen bedroht haben. Danach ergriff er die Flucht.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein – mit Erfolg. Die Beamten konnten den Verdächtigen schließlich auf einer Bank sitzend in einem Innenhof antreffen.

Stanley-Messer trotz Waffenverbot
Bei der Personsdurchsuchung machten die Polizisten zudem eine brisante Entdeckung: Trotz eines aufrechten Waffenverbots hatte der Mann ein Stanley-Messer bei sich. Die Beamten stellten das Messer sicher.

Weiterem Opfer mit Schlägen gedroht
Doch damit war die Sache offenbar noch nicht beendet. Bei der weiteren Klärung des Sachverhalts kam ans Licht, dass der 32-Jährige auch eine weitere Frau bedroht haben soll. Demnach soll der Mann zuvor auf eine 35-Jährige zugegangen sein und sie beschimpft haben. Als die Frau ihn ignorierte, soll er ihr schließlich Schläge angedroht haben. Danach soll er ebenfalls davongelaufen sein.

Der 32-jährige österreichische Staatsbürger wurde daraufhin vorläufig festgenommen und angezeigt.

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