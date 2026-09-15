Mutter wollte Tochter schützen – bekam Morddrohung

Weiterem Opfer mit Schlägen gedroht

Doch damit war die Sache offenbar noch nicht beendet. Bei der weiteren Klärung des Sachverhalts kam ans Licht, dass der 32-Jährige auch eine weitere Frau bedroht haben soll. Demnach soll der Mann zuvor auf eine 35-Jährige zugegangen sein und sie beschimpft haben. Als die Frau ihn ignorierte, soll er ihr schließlich Schläge angedroht haben. Danach soll er ebenfalls davongelaufen sein.