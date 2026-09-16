Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beinahe zerquetscht

52-Jähriger auf Baustelle von Holz eingeklemmt

Kärnten
16.09.2026 17:42
Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schließlich ins Unfallkrankenhaus.
Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schließlich ins Unfallkrankenhaus.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Mittwoch auf der Karawanken Autobahn in Kärnten gekommen. Ein 25-Jähriger erwischte seinen Kollegen (52) mit einem Radlader auf dessen Anhänger Holz aufgeladen war. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Aus Versehen ereignete sich der schlimme Unfall, der einem 52-Jährigen fast das Leben kostete. Ein 25-Jähriger wollte nämlich nur einen Radlader – auf dem Anhänger war ein Stapel Holz aufgeladen –  wenden. Die beiden Arbeiter waren wegen einer Baustelle im Tunnel unterwegs. Doch während des Wendemanövers übersah er seinen polnischen Kollegen. 

Lesen Sie auch:
Mit Heli ins Spital
Lehrling (17) bei Arbeitsunfall schwer verletzt
18.01.2024
Säure & ein Holzpaneel
Verhexter Nachmittag: Arbeitsunfälle in Villach
28.11.2023

Gegen Tunnelwand gequetscht
Er wurde von dem Holz gegen die Tunnelwand gedrückt und dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schließlich ins Unfallkrankenhaus. Mit im Einsatz standen auch vier freiwillige Feuerwehren mit rund zwanzig Einsatzkräften. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
16.09.2026 17:42
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
BaustelleArbeitsunfallUnfall
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
316.478 mal gelesen
Günther Paal
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
120.493 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
76.949 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1680 mal kommentiert
Günther Paal
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
996 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
994 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Mehr Kärnten
Sport Tv Logo
„Zu ihm aufgeschaut“
Auch Franz Klammer trauert um seinen guten Freund
Beinahe zerquetscht
52-Jähriger auf Baustelle von Holz eingeklemmt
Krone Plus Logo
Kranke und tote Kühe
Die Tiere büßen es: Wie Problembauer Justiz narrt
Mieterin verzweifelte
Küchen-Streit bei Auszug: AK holt 2400 Euro zurück
Klopeiner See
Letzter Promenaden-Zauber zum Saisonausklang
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf