52-Jähriger auf Baustelle von Holz eingeklemmt

Aus Versehen ereignete sich der schlimme Unfall, der einem 52-Jährigen fast das Leben kostete. Ein 25-Jähriger wollte nämlich nur einen Radlader – auf dem Anhänger war ein Stapel Holz aufgeladen – wenden. Die beiden Arbeiter waren wegen einer Baustelle im Tunnel unterwegs. Doch während des Wendemanövers übersah er seinen polnischen Kollegen.