52-Jähriger auf Baustelle von Holz eingeklemmt

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Mittwoch auf der Karawanken Autobahn in Kärnten gekommen. Ein 25-Jähriger erwischte seinen Kollegen (52) mit einem Radlader auf dessen Anhänger Holz aufgeladen war.
Aus Versehen ereignete sich der schlimme Unfall, der einem 52-Jährigen fast das Leben kostete. Ein 25-Jähriger wollte nämlich nur einen Radlader – auf dem Anhänger war ein Stapel Holz aufgeladen – wenden. Die beiden Arbeiter waren wegen einer Baustelle im Tunnel unterwegs. Doch während des Wendemanövers übersah er seinen polnischen Kollegen.
Gegen Tunnelwand gequetscht
Er wurde von dem Holz gegen die Tunnelwand gedrückt und dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schließlich ins Unfallkrankenhaus. Mit im Einsatz standen auch vier freiwillige Feuerwehren mit rund zwanzig Einsatzkräften.
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