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Beim Spaziergang

Rottweiler biss eigene Besitzern fast tot

Steiermark
16.09.2026 17:15
Ein Rottweiler (Symbolbild)
Ein Rottweiler (Symbolbild)(Bild: Nothilfe für Hunde)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Eine 54-Jährige aus dem steirischen Wies wurde am Mittwochvormittag von ihrem eigenen Hund attackiert und dabei lebensbedrohlich verletzt. Eine Anrainerin setzte die Rettungskette in Gang.

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Gegen Mittag ging die 54-jährige Hundehalterin mit ihrem Hund im Ortsteil Gaißeregg (Gemeinde Wies) spazieren. Kurz vor 12 Uhr pausierte sie im Schatten eines Baumes. Genau dort wurde der Hund, ein 50 Kilo schwerer Rottweiler-Rüde, plötzlich aggressiv. Er biss seiner Besitzerin mehrmals in den rechten Ober- und Unterarm. 

Trotz der Verletzungen schaffte es die Frau irgendwie, den Hund zu fangen, ihm einen Maulkorb anzulegen und ihn an den Baum zu binden. Eine Anrainerin bekam den Kampf mit und alarmierte die Einsatzkräfte.

Verletzungen sind lebensbedrohlich
Laut Informationen der Polizei wurde die Steirerin lebensgefährlich verletzt. Die Crew des Rettungshubschraubers C12 brachte sie zum LKH-Uniklinikum nach Graz. Der Hund wurde von der Arche Noah abgeholt.

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