Rottweiler biss eigene Besitzern fast tot

Gegen Mittag ging die 54-jährige Hundehalterin mit ihrem Hund im Ortsteil Gaißeregg (Gemeinde Wies) spazieren. Kurz vor 12 Uhr pausierte sie im Schatten eines Baumes. Genau dort wurde der Hund, ein 50 Kilo schwerer Rottweiler-Rüde, plötzlich aggressiv. Er biss seiner Besitzerin mehrmals in den rechten Ober- und Unterarm.