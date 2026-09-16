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Gewitter möglich

Ungemütlich: So verregnet wird die heutige Nacht

Wetter
16.09.2026 18:00
In der Nacht auf Donnerstag wird es vielerorts regnen.
In der Nacht auf Donnerstag wird es vielerorts regnen.(Bild: andreynov - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Nacht auf Donnerstag schlägt das Wetter in Österreich erneut um. Vor allem im Bergland und im Donauraum regnet es teils heftig. An der Alpennordseite ist Starkregen möglich. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen acht und 16 Grad.

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Im Laufe des Mittwochs zogen zunehmend dichtere Wolken über Österreich. In Vorarlberg und im Tiroler Oberland regnete es bereits teils heftig. Die Regenschauer und Gewitter breiten sich dann im Laufe des Abends bis in die Niederen Tauern, in den Wienerwald und das Weinviertel aus.

Checken Sie mithilfe unseres Regenradars, ob es bei Ihnen nass wird:

In der Nacht auf Donnerstag regnet es dann auch weiter im Osten, an der Alpennordseite ist Starkregen möglich. Ganz im Westen klingt der Regen in der zweiten Nachthälfte ab.

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