WTA Finals ab 2027 zumindest bis 2029 in Charlotte

Die WTA Finals der Tennis-Frauen werden von 2027 zumindest bis 2029 im Spectrum Center von Charlotte in North Carolina stattfinden.
Gleichzeitig soll im nahen Convention Center ein Fanfest steigen, das Saison-Abschlussturnier der besten acht Einzelspielerinnen und Doppelpaare laut der WTA-Vorsitzenden Valerie Camillo auch dadurch zu einer Art „Super Bowl“ des Frauen-Tennis werden. Die Preisgeld-Höhe ist noch offen. Heuer im November finden die Finals in Indian Wells statt.
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