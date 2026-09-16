Abgestürzt! Totes Pferd lag mitten auf Terrasse

Kran aus Tulln musste anrücken

Die Bergung des mehrere Hundert Kilogramm schweren Tieres stellte die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung. Weil der Kran der Feuerwehr Michelhausen nicht über die erforderliche Reichweite und Hubkraft verfügt, rückte die Feuerwehr Tulln-Stadt mit einem größeren Kran an. Mithilfe eines speziellen Bergegeschirrs für Großtiere konnte das tote Pferd schließlich von der Terrasse gehoben werden.