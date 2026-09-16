Tiroler FPÖ will mit Gerücht aufräumen

Seit mehr als zehn Jahren hat die oberösterreichische Gemeinde Wels mit Andreas Rabl einen blauen Bürgermeister. Mit 18 von 36 Mandaten regiert er mit wechselnden Mehrheiten die Stadt Wels, die bei seiner Amtsübernahme 2015 auf einem Schuldenberg von 71 Mio. Euro saß – obwohl das Familiensilber bereits großteils verkauft war, wie Rabl am Mittwoch auf Einladung von FP-Chef Markus Abwerzger und StR Markus Lassenberger in Innsbruck erläuterte.