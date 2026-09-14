Lukas Arnolds Zuhause ist die Wiener Unterwelt

„Krone“: Herr Arnold, woher kommt Ihre Faszination für die Wiener Unterwelt?

Lukas Arnold: Ich bin bereits als zehnjähriger Schüler sehr gerne ins Museum gegangen. Anstatt Computerspiele zu spielen, habe ich Orte aufgesucht, an denen Geschichte erlebbar wurde. Ich wollte wissen, was hinter historischen Ereignissen steckt, welche Geschichten Menschen hinterlassen haben und welche Spuren noch heute davon sichtbar sind. 2017 nahm ich an einer Führung durch die Berliner Unterwelten teil. Das war ein Schlüsselerlebnis.