Kühbauer? „Das wird sich jetzt nicht ändern“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: die erste Saisonniederlage des LASK, Transfergerüchte um Didi Kühbauer, Rapids Auswärtssieg, der Befreiungsschlag der Wiener Austria, Stephan Helm, Kimi Antonelli, Marc Marquez, Alexander Zverev und Felix Gall.