Shiffrin scherzt: „Das macht mich so glücklich“

Mikaela Shiffrin arbeitet hart für den anstehenden Ski-Winter und kann dabei auch auf ein neues Heim-Fitnessstudio bauen, wie die US-Amerikanerin in einem Beitrag auf Instagram verraten hat. Freud und Leid sind dabei nah beieinander ...
„Garagenrenovierung im Sommer —> mein Heim-Fitnessstudio hat ein neues Gesicht bekommen“, schreibt Shiffrin zu einer Serie von Fotos, die ihr neues Gym inmitten der Garage zeigt.
Finale Phase der Vorbereitung
Im sportlichen Outfit zeigt die US-Amerikanerin dabei auch, dass sie in ihrem neuen Fitnessstudio schon fleißig trainiert. „Das macht mich buchstäblich sooooo glücklich“, scherzt die Ski-Queen, ergänzt durch einige passende Emojis.
Für die Ausnahmeathletin geht es jetzt in die finale Phase der Saisonvorbereitung. In etwas mehr als einem Monat steht in Sölden bereits das erste Rennen der neuen Weltcupsaison auf dem Programm. Bis dahin wird Shiffrin aber sicher noch einige Einheiten in ihrem Heim-Gym absolvieren.
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