Shiffrin scherzt: „Das macht mich so glücklich“

Für die Ausnahmeathletin geht es jetzt in die finale Phase der Saisonvorbereitung. In etwas mehr als einem Monat steht in Sölden bereits das erste Rennen der neuen Weltcupsaison auf dem Programm. Bis dahin wird Shiffrin aber sicher noch einige Einheiten in ihrem Heim-Gym absolvieren.