Mann ertrinkt im Stausee: Fischer rettet Frau

„Gefährliche Strömung“

Am Sonntag waren Polizei, Feuerwehr und Rettung zunächst noch weiter im Einsatz. Die Suchaktion wurde im Laufe des Tages eingestellt, da es laut Polizei keine Anhaltspunkte gibt. Es wurde bereits mit Unterwasserdrohnen nach dem Vermissten gesucht. Auch die schlechten Sichtverhältnisse spielten dabei eine Rolle. „Das Wasser war trüb, die Drau ist in dem Bereich sehr tief es herrscht dort eine gefährliche Strömung“, geben Einsatzkräfte bekannt.