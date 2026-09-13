Mann ertrinkt im Stausee: Fischer rettet Frau

Zu schrecklichen Szenen ist es Samstagnacht beim Völkermarkter Stausee gekommen. Ein Mann und seine Freundin waren im See und gingen plötzlich unter. Ein Fischer eilte zu Hilfe, konnte jedoch nur noch eine Person aus dem Wasser ziehen.
Seit Samstagnacht wird im Bereich des Völkermarkter Stausees ein 43-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit vermisst. Der Mann wollte laut Polizei von einem Fischersteg im Völkermarkter Stausee, auf Höhe Kohldorf zu einem etwa 50 Meter entfernten Kajütenboot schwimmen.
Dort befanden sich seine Lebensgefährtin (32) und ein Fischer. „Als sie ihren Lebensgefährten sah, sprang sie ins Wasser und wollte mit ihm gemeinsam die letzten Meter zum Boot schwimmen. Kurz vor dem Boot gingen beide laut Aussage der 64-jährigen Fischer plötzlich unter“, gibt die Polizei mit.
Der Fischer konnte die Frau noch erreichen, sichern und in sein Boot ziehen. Den 43-Jährigen konnte er nicht mehr sehen. „Sofort verständigte der Fischer die Einsatzkräfte. Trotz Suchaktion konnte der Mann noch nicht gefunden werden. Die 32-Jährige wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.
„Gefährliche Strömung“
Am Sonntag waren Polizei, Feuerwehr und Rettung zunächst noch weiter im Einsatz. Die Suchaktion wurde im Laufe des Tages eingestellt, da es laut Polizei keine Anhaltspunkte gibt. Es wurde bereits mit Unterwasserdrohnen nach dem Vermissten gesucht. Auch die schlechten Sichtverhältnisse spielten dabei eine Rolle. „Das Wasser war trüb, die Drau ist in dem Bereich sehr tief es herrscht dort eine gefährliche Strömung“, geben Einsatzkräfte bekannt.
Einvernahmen müssen noch geführt werden. Weitere Ermittlungen zu diesem Fall laufen!
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