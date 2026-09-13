Streit um Fake-Uhr: 14-Jähriger niedergestochen

Käufer stach Jugendlichem mit Messer in den Rücken

Dann eskalierte die Situation: Einer der unbekannten Täter versetzte dem 14-Jährigen einen Messerstich in den Rückenbereich. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief zunächst ohne Erfolg. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht, es bestand keine Lebensgefahr.