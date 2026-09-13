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Blutige Messerattacke

Streit um Fake-Uhr: 14-Jähriger niedergestochen

Wien
13.09.2026 13:46
Ein 14-Jähriger wurde in Wien Opfer einer Messerattacke.
Ein 14-Jähriger wurde in Wien Opfer einer Messerattacke.(Bild: Jürgen Pachner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Verkauf einer gefälschten Uhr artete im 22. Wiener Bezirk völlig aus. Ein Jugendlicher landete nach einer blutigen Messerattacke im Krankenhaus.

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Der 14-Jährige wollte am Samstagabend gemeinsam mit einem Freund eine gefälschte Uhr an zwei andere Jugendliche verkaufen. Als sie kurz nach der Übergabe bemerkten, dass sie mit mutmaßlichem Falschgeld bezahlt wurden, verfolgten sie die Käufer.

Käufer stach Jugendlichem mit Messer in den Rücken
Dann eskalierte die Situation: Einer der unbekannten Täter versetzte dem 14-Jährigen einen Messerstich in den Rückenbereich. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief zunächst ohne Erfolg. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht, es bestand keine Lebensgefahr.

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Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung werden vom Landeskriminalamt Wien geführt. 

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