Wiener in Muldenkipper eingeklemmt und getötet

Vermutlich unabsichtlich beim Hebel angekommen

Dabei dürfte er laut Polizei an einen Hebel gekommen sein, der die Mulde wieder in die Ursprungsposition zurückbrachte. Der 37-Jährige wurde eingeklemmt. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.