Wiener in Muldenkipper eingeklemmt und getötet

Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich Samstagnachmittag in Schwechat. Ein 37-jähriger Wiener kam dabei ums Leben.
Ein 37-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall mit einem Muldenkipper in Schwechat, Bezirk Bruck a. d. Leitha, ums Leben gekommen. Der Wiener war bei Reparaturarbeiten unter die nach oben gestellte Mulde geklettert.
Vermutlich unabsichtlich beim Hebel angekommen
Dabei dürfte er laut Polizei an einen Hebel gekommen sein, der die Mulde wieder in die Ursprungsposition zurückbrachte. Der 37-Jährige wurde eingeklemmt. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.
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