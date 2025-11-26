Warum der Traum von der dritten Piste platzte

90 Millionen Euro flossen schon in das Mega-Projekt

Trotzdem wäre am Wiener Standort noch viel Kapazität für Wachstum vorhanden, auch dank der Terminal-Süderweiterung. Bis zu 52 Millionen Passagiere seien möglich, derzeit sind es 32 Millionen. „Heutzutage transportieren Flieger im Schnitt doppelt so viele Passagiere wie vor 20 Jahren“, so Ofner. Die AUA etwa stellt ihre Flotte bis 2028 von Embraer auf größere Airbus-Maschinen um.