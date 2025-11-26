Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flughafen Wien

Warum der Traum von der dritten Piste platzte

Wirtschaft
26.11.2025 19:12
Die dritte Piste ist Geschichte.
Die dritte Piste ist Geschichte.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Seit Dienstag ist es fix: Die dritte Flughafen-Piste wird nicht gebaut, denn die großen Airlines wollten die Investition nicht mitfinanzieren. Flughafen-Wien-Chef Günther Ofner kritisiert überlange Genehmigungsverfahren – 90 Millionen Euro an Ausgaben sind nun „versunken“.

0 Kommentare

„Ein Schritt zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts, mit langfristigen Wachstumsperspektiven“ – so sah der Flughafen Wien selbst die Zwei-Milliarden-Euro-Investition in eine dritte Piste. Nun ist das Mega-Projekt aber Geschichte. „Die großen Fluglinien wollten die Investition nicht über höhere Gebühren mitfinanzieren“, erklärt Flughafen-Chef Günther Ofner.

AUA, Ryanair und Co. hätten um rund zehn Prozent höhere Gebühren gedroht, das entspricht 60 Millionen Euro jährlich. Die Airlines stehen ohnehin unter Kostendruck und passen ihre Wachstumspläne teilweise nach unten an. Billigairlines ziehen Maschinen vom Flughafen ab.

Zitat Icon

Heutzutage transportieren Flieger im Schnitt doppelt so viele Passagiere wie vor 20 Jahren.

Günther Ofner, Flughafen-Vorstand

Bild: VIE

90 Millionen Euro flossen schon in das Mega-Projekt
Trotzdem wäre am Wiener Standort noch viel Kapazität für Wachstum vorhanden, auch dank der Terminal-Süderweiterung. Bis zu 52 Millionen Passagiere seien möglich, derzeit sind es 32 Millionen. „Heutzutage transportieren Flieger im Schnitt doppelt so viele Passagiere wie vor 20 Jahren“, so Ofner. Die AUA etwa stellt ihre Flotte bis 2028 von Embraer auf größere Airbus-Maschinen um.

Über 20 Jahre kommen auch ohne Baustart beträchtliche Ausgaben zustande. Rund 90 Millionen Euro setzte man in den Sand, davon über 30 Millionen Euro für die Planung.

Die Karte zeigt den Flughafen Wien mit den bestehenden zwei Start- und Landebahnen sowie der geplanten dritten Piste, die nicht gebaut wird. Das langjährige Projekt wird eingestellt. Quelle: APA.

Ein Faktor waren auch lange Bewilligungsdauern. „Wir haben gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Rechtsmittel eingelegt und seit 17 Monaten nichts gehört“, kritisiert Ofner, dem der Geduldsfaden riss. Ohne überlange Genehmigungsverfahren wäre die dritte Piste schon längst in Betrieb.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.997 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
137.127 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
132.405 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
756 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Wirtschaft
Flughafen Wien
Warum der Traum von der dritten Piste platzte
„Haben gute Abdeckung“
Hofer will keinen einzigen Unimarkt übernehmen
Krone Plus Logo
60 Apartments
Neuer Voest-Campus lockt Lehrlinge ins Mürztal
Staus und Sperren
Verkehrschaos: Taxi-Demo legte Wiener City lahm
Konkursverfahren
„Farben Krista“ pleite: Eine Mio. Euro Schulden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf