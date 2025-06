Salzburgleitung: Fertigstellung nach 30 Jahren

Schon in den 1970er Jahren kam die Idee einer 380-kV-Ringleitung in Österreich auf. In den späten 1980er Jahren beschäftigte sich auch der Salzburger Landtag das erste Mal mit der Thematik. Ziel war es, durch die Ringleitung eine hohe Sicherheit bei der Stromversorgung zu erreichen. Sollte die Leitung an einer Stelle zerstört sein, kein Strom mehr durchfließen, kann er aus der anderen Richtung transportiert werden.