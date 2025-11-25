Flughafen Wien lässt Projekt „dritte Piste“ fallen

Im Jahr 2019 gab der Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) letztinstanzlich grünes Licht für die dritte Piste. Doch dann verzögerten die Coronapandemie und die Krise der Luftfahrt in den Jahren 2020 bis 2021 das Projekt. Vor der Coronakrise war geplant, 2024 oder 2025 mit den Arbeiten zu beginnen. Am Ende dürfte wohl auch der Zeitdruck eine Rolle gespielt haben: Bis 2030 hätte der Flughafen für die Fertigstellung Zeit gehabt, eine Fristverlängerung bis 2033 hatte das Bundesverwaltungsgericht zuletzt abgelehnt.