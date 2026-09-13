Mit der „Krone“ zum Genuss-Marathon

Laufen, genießen und dabei das Blaufränkischland von seiner schönsten Seite erleben: Am 3. Oktober 2026 geht der Blaufränkischland Marathon in Deutschkreutz bereits in seine fünfte Runde. Mit der „Krone“ können Sie beim etwas anderen Laufevent kostenlos an den Start gehen – zusätzlich warten feine Weinpakete auf die Mitspielenden.