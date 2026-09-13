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Mit der „Krone“ zum Genuss-Marathon

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13.09.2026 05:00
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(Bild: Maria Hollunder)
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Von Sponsoring

Laufen, genießen und dabei das Blaufränkischland von seiner schönsten Seite erleben: Am 3. Oktober 2026 geht der Blaufränkischland Marathon in Deutschkreutz bereits in seine fünfte Runde. Mit der „Krone“ können Sie beim etwas anderen Laufevent kostenlos an den Start gehen – zusätzlich warten feine Weinpakete auf die Mitspielenden.

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Beim 5. Blaufränkischland Marathon steht nicht ausschließlich die Bestzeit im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Genuss und Spaß auf ganzer Strecke“ führt das Laufabenteuer durch die malerische Landschaft des Mittelburgenlandes. Entlang der Strecke warten insgesamt 18 Genussstationen bei renommierten Weingütern – inklusive Weinverkostungen sowie herzhaften und süßen regionalen Schmankerln.

Wo Sport auf Genuss trifft
Zur Auswahl stehen Marathon über 42 Kilometer, Halbmarathon über 21 Kilometer, Viertelmarathon über 10,5 Kilometer und Achtelmarathon über 5,7 Kilometer. Dabei gilt: Ob laufend oder walkend, jeder bestimmt sein eigenes Tempo. Gestartet wird am 3. Oktober im Schulpark in Deutschkreutz in mehreren Startblöcken.

(Bild: Maria Hollunder)
(Bild: Ernst Penz)
(Bild: Maria Hollunder)

Auch abseits der Strecke wird einiges geboten. Live-Musik, Foodtrucks und Getränkestände sorgen im Start- und Zielbereich für Stimmung. Ein besonderes Markenzeichen des Events sind zudem die fantasievollen Kostüme vieler Teilnehmer. Die kreativsten Verkleidungen werden auch heuer wieder prämiert, ehe bei der großen After Run Party gefeiert wird.

Mit der „Krone“ kostenlos an den Start
Für alle, die jetzt Lust auf das außergewöhnliche Laufvergnügen bekommen haben, gibt es die Chance auf einen kostenlosen Startplatz. Die „Krone“ verlost:

  • 10 Startplätze für den Marathon
  • 8 Startplätze für den Halbmarathon
  • 5 Weinpakete mit jeweils drei Weinen 

Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 20. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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