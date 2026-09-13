Sonne und Wolken: Sonntag startet zweigeteilt

Der Sonntag startet mit gemischten Gefühlen in den Wetter-Tag. Während in der Westhälfte Österreichs die Sonne scheint, ziehen im Norden und Osten schon bald dichte Wolkenfelder auf.
Von Salzburg und Klagenfurt ost- und nordwärts sind zum Teil schon am Vormittag häufig Wolken am Himmel. Auch die Sonne zeigt sich dort eher selten. Im Laufe des Tages verdichten sich die Wolkenfelder, am Nachmittag kann es in Ober- und Niederösterreich bereits regnen.
Von Vorarlberg bis Kärnten geht es zunächst überwiegend freundlich durch den Tag. Die Frühtemperaturen liegen zwischen drei und 15 Grad.
Am späten Nachmittag und Abend erreichen die Regenschauer jedoch auch den Westen Österreichs. Teilweise frischt mäßiger bis lebhafter Westwind auf.
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