Wurde bei uns „deradikalisiert“: Islamist tot

Islamistischer Gruß bei Gerichtsverhandlung

Die Hauptverhandlung war am 28. Mai 2026 am Landesgericht Wien. Der Mann wurde wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 16 Monaten bedingter und acht Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt und unter Anrechnung der Untersuchungshaft am selben Tag entlassen. Der 20-Jährige war zumindest seit November 2025 Teilnehmer eines Deradikalisierungsprogramms von Derad.

Nach „Krone“-Informationen zeigte bei der Urteilsverkündung ein hochrangiges Vereinsmitglied von Derad dem Verurteilten mit seinem Zeigefinger versteckt den sogenannten „Tauhid-Gruß“. Der „Tauhid-Finger“ bezeichnet und symbolisiert den Monotheismus (den Glauben an die Einzigartigkeit und Einheit Allahs: „Es gibt keinen Gott außer Allah“). Der Gruß wurde vom Verurteilten wahrgenommen und durch ein Lächeln erwidert.