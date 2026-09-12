Motorrad-Überflieger Marc Marquez schockt mit Foto

Das von ihm auf der Online-Plattform Instagram veröffentlichte Foto (siehe Video unten) sorgte für hohe Wellen, sodass sich das Ducati-Ass am Donnerstag erklären wollte: „Ich habe in meiner Karriere gelernt, dass es bei Gerüchten oder Spekulationen das Beste ist, einfach ehrlich zu sein. Deshalb habe ich meine wahre Situation gezeigt.“