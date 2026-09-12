Motorrad-Überflieger Marc Marquez schockt mit Foto

In Misano greift Marc Marquez am Sonntag nach der WM-Führung. Ein Schnappschuss sorgt vor dem Rennen für Aufsehen.
Sieben Operationen am rechten Arm und der Schulter musste Marc Marquez seit seinem Unfall in Jerez im Juli 2020 bereits über sich ergehen lassen. Was die Eingriffe mit seinem Körper angestellt haben, zeigte der amtierende MotoGP-Weltmeister vor der Abreise zum Rennen im italienischen Misano.
Das von ihm auf der Online-Plattform Instagram veröffentlichte Foto (siehe Video unten) sorgte für hohe Wellen, sodass sich das Ducati-Ass am Donnerstag erklären wollte: „Ich habe in meiner Karriere gelernt, dass es bei Gerüchten oder Spekulationen das Beste ist, einfach ehrlich zu sein. Deshalb habe ich meine wahre Situation gezeigt.“
Der Gesundheitszustand des Spaniers war nicht zuletzt nach seiner Zwangspause im Mai – der ersten seit Sommer 2023 – wieder einmal in den Fokus gerückt. Obwohl er seither vier der sieben MotoGP-Rennen gewann.
„… dann hätte er seine Karriere beenden müssen“
In der spanischen Tageszeitung „El Periodico“ meldete sich nun auch Marquez’ Arzt Samuel Antuna zu Wort. Der Doktor erklärte, dass Marquez nie wieder zum körperlichen Fitnesszustand von früher zurückkehren könnte, und ließ dann mit folgender Aussage aufhorchen: „Wenn Marc Marquez Carlos Alcaraz wäre, hätte er seine Karriere bereits beenden müssen.“
Stattdessen kämpft er in Misano um die WM-Führung, liegt nur 19 Punkte hinter Jorge Martin (Aprilia). Am Freitag war Marquez im Training Zweiter hinter Marco Bezzecchi (Aprilia). Am Samstag stehen Qualifying (10.50) und Sprint (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) auf dem Programm.
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