Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Sitka (drei Jahre) ist ein eigensinniger und aktiver Rüde, der genau weiß, was er möchte und was nicht. Sein Vertrauen muss man sich erarbeiten – denn von Fremden möchte er nicht angefasst oder bedrängt werden. Gesucht werden erfahrene Hundehalter. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.