Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wien, NÖ & Burgenland

Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Tierecke
12.09.2026 06:00
Die Gründe für eine Vergabe sind unterschiedlich, das Ziel bleibt gleich: eine Bleibe auf ...
Die Gründe für eine Vergabe sind unterschiedlich, das Ziel bleibt gleich: eine Bleibe auf Lebenszeit (Symbolbild).(Bild: ©Elena Arkadova - stock.adobe.com)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind. 

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
Alani – die Freundliche
(Bild: zVg)

Alani (neun Jahre) ist freundlich, aber anfangs eher schüchtern. Mit anderen Hunden ist die liebe Fellnase gut verträglich. Gesucht wird ein liebevolles Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Claire – die Sensible
(Bild: zVg)

Claire (drei Jahre) hat in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt und benötigt Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Auf Berührungen reagiert die sensible Hündin gestresst, mit Artgenossen ist sie gut verträglich. Gesucht wird ein ruhiger Lebensplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Homer – der Lebhafte
(Bild: zVg)

Homer (neun Jahre) wünscht sich Menschen, die ihm Zeit geben und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Der lebhafte Mischlingsrüde sucht ein ruhiges Für-immer-Zuhause bei erfahrenen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Fanny – die Menschenfreundliche
(Bild: zVg)

Hunde-Omi Fanny (elf Jahre) ist menschenfreundlich, Artgenossen hingegen meidet sie. Für ihren Bewegungsapparat benötigt die liebe Fellnase Medikamente. Gesucht werden feinfühliges, ruhige Halter. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Elsa – die Ausgesetzte
(Bild: zVg)

Elsa (vier Jahre) wurde mit zwei weiteren Kaninchen herzlos in einem Karton in einem Müllraum ausgesetzt. Das liebe Langohr wünscht sich ein artgerechtes, großzügiges Zuhause mit Artgenossen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Arnold – der Verschmuste
(Bild: zVg)

Arnold (neun Jahre) ist ein lebensfroher, aktiver American Staffordshire-Terrier-Mischling, der Beschäftigung liebt. In stressigen Situationen braucht er Ruhe und erfahrene Führung. Gesucht wird ein Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Sitka – der Eigensinnige 
(Bild: zVg)

Sitka (drei Jahre) ist ein eigensinniger und aktiver Rüde, der genau weiß, was er möchte und was nicht. Sein Vertrauen muss man sich erarbeiten – denn von Fremden möchte er nicht angefasst oder bedrängt werden. Gesucht werden erfahrene Hundehalter. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Coco – die Verspielte
(Bild: zVg)

Aufgrund einer Allergie muss Coco (vierzehn Wochen) schweren Herzens abgegeben werden. Die verspielte Fellnase wünscht sich ein kuscheliges Für-immer-Zuhause. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0650/825 37 43.

Matheo – der Liebesbedürftige 
(Bild: zVg)

Kater Matheo (neun Jahre) ist sehr verspielt und besonders liebesbedürftig. Für sein neues Zuhause wünscht sich die Samtpfote einen passenden Katzenfreund zum gemeinsamen Spielen und Toben. 0650/810 80 67

Lucky – der Aufgeweckte
(Bild: zVg)

Aufgrund geänderter Lebensumstände seiner Besitzer muss Lucky (zwei Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Der aufgeweckte Beagle-Rüde ist mit anderen Hunden nach Sympathie verträglich. Gesucht wird ein liebevoller Platz bei aktiven Haltern. 0664/127 66 03

Alsan – der Lebhafte
(Bild: All rights reserved by Melanie Balter)

Aslan (vier Jahre) zeigt sich freundlich und gut verträglich mit anderen Hunden. Der lebhafte Rüde wünscht sich aktive Halter, die seine Körpersprache lesen können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Basilikum – der Charakterstarke
(Bild: TierQuarTier)

Basilikum (zwei Jahre) ist ein charakterstarker Mischlingsrüde, der anfangs jedoch etwas Zeit benötigt. Gesucht werden erfahrene Personen, die ihm Zeit zur Eingewöhnung geben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Flecki – der Genießer
(Bild: TierQuarTier)

Hunde-Senior Flecki (zwölf Jahre) genießt ruhige Spaziergänge. Für ihn wird ein Einzelplatz bei geduldigen Menschen gesucht, die ihm einen schönen Lebensabend ermöglichen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Iron – der Verschmuste
(Bild: Tierschutz Austria )

Iron (acht Jahre) ist nach kurzer Eingewöhnung freundlich und verschmust. Mit Artgenossen ist er nach Sympathie verträglich. Aufgrund einer Schilddrüsenunterfunktion benötigt er regelmäßig Medikamente. Gesucht wird ein Lebensplatz bei Haltern, die seine Körpersprache lesen können und ihn nicht überfordern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Roman – der Liebe
(Bild: TierQuarTier)

Kaninchen Roman (zwei Jahre) sucht ein liebevolles, artgerechtes Für-immer-Zuhause mit passenden Artgenossen. Da er etwas mehr Pflege benötigt, wünscht er sich geduldige Menschen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Tony – der Skeptische
(Bild: All rights reserved by Melanie Balter)

Tony (sieben Jahre) ist sehr aktiv, begegnet Fremden und Artgenossen jedoch skeptisch. Der wasserfreudige Rüde mit Jagdtrieb sucht einen Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Spezi – der Liebenswerte
(Bild: zVg)

Spezi (elf Jahre) ist ein liebenswerter Hund mit Charme und Eigensinn. Zu Beginn zeigt er sich zurückhaltend. Er begeistert sich für Leckerlis und geistige Beschäftigung. Gesucht werden geduldige, erfahrene Hundehalter. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Biene – die Unsichere
(Bild: All rights reserved by Melanie Balter)

Biene (drei Jahre) benötigt eine kurze Kennenlernphase, um ihre anfängliche Unsicherheit zu überwinden. Die liebe Hündin zeigt sich aktiv und lebhaft, aber auch verschmust und anhänglich. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Malibu – die Aufgeweckte
(Bild: All rights reserved by Melanie Balter)

Malibu (zwei Jahre) ist eine aufgeweckte Herdenschutz-Mix-Hündin, die mit Artgenossen gut verträglich ist. Nach einer Operation aufgrund einer Knorpelabsplitterung sucht sie ein barrierefreies Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Niklaus – der Ruhige
(Bild: zVg)

Kaninchen Niklaus (acht Jahre) ist ein ruhiger Senior, der trotz seiner Blindheit und Taubheit gut mit seinem Alltag zurechtkommt. Der liebe Bub wünscht sich ein artgerechtes Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Nada & Navin – die Neugierigen
(Bild: zVg)

Nanda (sieben Jahre) und Navin (fünf Jahre) sind menschenfreundlich und neugierig – benötigen jedoch anfangs eine kurze Kennenlernphase. Da sie sich noch nicht angreifen lassen, kennen sie weder Brustgeschirr noch Leine und sind auch nicht stubenrein. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Land mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Hektor – der Gemütliche
(Bild: zVg)

Hektor (dreizehn Jahre) ist ein freundlicher, eigenständiger Deutscher Schäfer-Mix, der gemütliche Spaziergänge und ausgiebige Streicheleinheiten genießt. Er wünscht sich ein ebenerdiges, ruhiges Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Pommes – der Aktive
(Bild: zVg)

Der aktive Mischlingsrüde Pommes (fünf Jahre) liebt seine Menschen über alles. Der aufgeweckte Vierbeiner kennt die Grundkommandos und läuft brav an der Leine. Gesucht wird ein kinderloses Für-immer-Zuhause bei erfahrenen Haltern, die ihn fördern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Sky – der Aufgeschlossene
(Bild: zVg)

Sky (sieben Jahre) ist ein freundlicher und aufgeschlossener Bracken-Mix, der Spaziergänge liebt und seine Umgebung neugierig erkundet. Der ruhige Rüde sucht Menschen, die gerne Zeit in der Natur verbringen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Bettina – die Ruhige 
(Bild: zVg)

Bettina (vierzehn Jahre) ist eine ruhige Katze, die Streicheleinheiten genießt, aber auch klar ihre Grenzen zeigt. Da sie regelmäßig Medikamente benötigt, werden erfahrenen Halter gesucht. Interessenten melden sich bitte unter katzenvergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Mika – die Clevere
(Bild: zVg)

Mika (zwei Jahre) ist eine freundliche, verträgliche und lebensfrohe Junghündin. Die clevere Hündin liebt die Nähe zu Menschen und genießt jede gemeinsame Unternehmung. Sie ist aktiv, lernt schnell und entdeckt mit Begeisterung Neues. Mika wünscht sich ein liebevolles Zuhause bei Menschen, die Freude an Bewegung und gemeinsamer Beschäftigung haben. 0690/103 676 26

Pascha – der Vorsichtige 
(Bild: zVg)

Vor allem bei Männern benötigt Pascha (sieben Jahre) etwas Zeit, um langsam Vertrauen aufzubauen. Die Fellnase wartet auf einfühlsame, geduldige Hundehalter, die ihm Sicherheit vermitteln und ein kinderloses Zuhause am Land schenken. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Damon – der Freundliche
(Bild: zVg)

Damon (fünf Jahre) ist ein freundlicher Vierbeiner, der sich mit Artgenossen nach Sympathie versteht. Wegen seiner Sehbehinderung benötigt er ein ruhiges Umfeld, da ihn Reize schnell überfordern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Joker – der Verträgliche
(Bild: zVg)

Joker (sechs Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit. Der liebe Rüde ist mit anderen Hunden gut verträglich, zeigt jedoch ein ressourcenverteidigendes Verhalten. Gesucht wird daher ein ruhiges, kinderloses Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Neo – der Fröhliche
(Bild: zVg)

Neo (fünf Jahre) ist ein fröhlicher und gut verträglicher Rüde. Der aufgeweckte Vierbeiner genießt ausgedehnte Spaziergänge und liebt alles, was mit Wasser zu tun hat. Gesucht wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause bei aktiven, erfahrenen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Vitus – der Lebensfrohe
(Bild: zVg)

Vitus (zwei Jahre) ist ein lebensfroher Kerl, der offen auf Personen zugeht. Vieles im Leben ist ihm neu, weshalb er in ungewohnten Situationen verunsichert reagiert. Mit Ruhe lässt er sich jedoch gut leiten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Sir Henry & Sabinerle – die Unzertrennlichen
Sabinerle
Sabinerle(Bild: zVg)
Sir Henry
Sir Henry(Bild: zVg)

Sir Henry (zwei Jahre) & Sabinerle (vier Jahre) haben sich im TierQuarTier kennergelernt – seitdem sind die unzertrennlich. Die entzückenden Kaninchen suchen gemeinsam ein artgerechtes Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Lucy – die Liebe
(Bild: zVg)

Lucy (dreizehn Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu neuen Menschen aufzubauen. Aufgrund ihres Alters erhält die liebe Seniorin Schmerzmittel. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Adam – der Anhängliche
(Bild: zVg)

Adam (neun Jahre) zeigt sich lernfreudig, anhänglich und mit Artgenossen gut verträglich. Rassetypisch bringt der aufgeweckte Rüde einen ausgeprägten Jagdtrieb mit. Gesucht werden aktive Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Leni – die Schüchterne
(Bild: zVg)

Leni (fünf Jahre) ist menschenfreundlich, aber anfangs sehr schüchtern. Sie möchte nicht bedrängt werden. Hat die Hündin jedoch Vertrauen gefasst, zeigt sie ihr fröhliches, verschmustes Wesen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Pippi & Shirkan – die Unzertrennlichen
(Bild: zVg)

Aufgrund einer Allergie müssen Pippi und Kater Shirkan (dreizehn Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Die beiden unzertrennlichen Samtpfoten sind auf der Suche nach einem kuscheligen Für-immer-Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang. 0660/522 04 66

Happy & Bruno – die Freundlichen
(Bild: zVg)

Happy und Bruno (ein Jahr) sind zwei freundliche, ruhige Hunde, die anfangs etwas zurückhaltend sind. Die Rüden lieben gemütliche Stunden und genießen ein entspanntes Umfeld. Sie können gemeinsam oder getrennt vergeben werden. 0660/290 80 02

Nova – die Verschmuste
(Bild: zVg)

Nova (zwei Jahre) ist eine freundliche, verschmuste und kluge Hündin, die gerne Zeit mit ihrer Bezugsperson verbringt. Sie hat einen ausgeprägten Jagdtrieb und ist bei Hundebegegnungen wählerisch. Gesucht wird ein Platz bei erfahrenen, aktiven Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Avani – die Sensible
(Bild: zVg)

Die sensible Avani (sieben Jahre) wünscht sich einen kuscheligen Platz bei aktiven Haltern. Sie braucht klare, souveräne Führung. Mit der richtigen Begleitung ist die Hündin eine treue und verschmuste Gefährtin. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Mäuse – die Nachtaktiven
(Bild: zVg)

Mäuse warten derzeit im TierQuarTier auf ein neues artgerechtes Zuhause mit viel Platz zum Herumtoben. Die pfiffigen Nager sind sehr intelligent, nachtaktiv und äußerst sozial. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Paco – der Eigenwillige
(Bild: zVg)

Paco (elf Jahre) benötigt eine Kennenlernphase – ist danach aber freundlich und mit Artgenossen gut verträglich. Der Vierbeiner sucht Nähe, möchte jedoch nicht ständig gestreichelt werden. Gesucht wird ein Für-immer-Zuhause am Land mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Cookie – der Lernwillige
(Bild: zVg)

Cookie (zwölf Jahre) liebt Tricks und will beschäftigt werden.Der lernwillige Mischlingsrüde wünscht sich geduldige Hundehalter mit Garten, die ihm mit klarer Routine Sicherheit vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Benjamin – der Freundliche
(Bild: zVg)

Benjamin (elf Jahre) geht auf Menschen freundlich zu – Hunde mag er nicht. Trotz des Defizits mit seinem Bewegungsapparat ist er sehr aktiv. Ein barrierefreier, ruhiger Einzelplatz ohne Kinder wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Bruce & Wayne – die Verspielten
(Bild: zVg)

Bruce und Wayne wurden herzlos in einem Karton an einer Raststation ausgesetzt. Auf dem Assisi-Hof in Stockerau wurden sie liebevoll aufgepäppelt. Nun ist das entzückende Duo auf der Suche nach einem kuscheligen Für-immer-Zuhause. 0662/84 32 55

Fee – die Vorsichtige
(Bild: zVg)

Fee (zwei Jahre)  ist anfangs vorsichtig und benötigt etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Für die dreibeinige Mischlingshündin werden einfühlsame Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben, mit Garten gesucht. 0650/693 64 48

Lesen Sie auch:

Wollen Sie wissen, woher die Eier in verarbeiteten Lebensmittel stammen?
Käfigeier-Diskussion
Herkunftsfrage: Was steckt in unserem Kuchen?
Auch die Wissenschaft spricht eine klare Sprache: Die Europäische Behörde für ...
Huhn, Kalb, Schwein...
Appell an die EU: Schluss mit der Käfighaltung
„Krone“-Tierexpertin und ORF-Moderatorin Maggie Entenfellner.
Bundesländer
Ihr Kontakt zur Tierecke
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
12.09.2026 06:00
Loading

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
148.090 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
134.563 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
127.326 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf