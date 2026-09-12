Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Alani (neun Jahre) ist freundlich, aber anfangs eher schüchtern. Mit anderen Hunden ist die liebe Fellnase gut verträglich. Gesucht wird ein liebevolles Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Claire (drei Jahre) hat in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt und benötigt Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Auf Berührungen reagiert die sensible Hündin gestresst, mit Artgenossen ist sie gut verträglich. Gesucht wird ein ruhiger Lebensplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Homer (neun Jahre) wünscht sich Menschen, die ihm Zeit geben und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Der lebhafte Mischlingsrüde sucht ein ruhiges Für-immer-Zuhause bei erfahrenen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Hunde-Omi Fanny (elf Jahre) ist menschenfreundlich, Artgenossen hingegen meidet sie. Für ihren Bewegungsapparat benötigt die liebe Fellnase Medikamente. Gesucht werden feinfühliges, ruhige Halter. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Elsa (vier Jahre) wurde mit zwei weiteren Kaninchen herzlos in einem Karton in einem Müllraum ausgesetzt. Das liebe Langohr wünscht sich ein artgerechtes, großzügiges Zuhause mit Artgenossen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Arnold (neun Jahre) ist ein lebensfroher, aktiver American Staffordshire-Terrier-Mischling, der Beschäftigung liebt. In stressigen Situationen braucht er Ruhe und erfahrene Führung. Gesucht wird ein Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Sitka (drei Jahre) ist ein eigensinniger und aktiver Rüde, der genau weiß, was er möchte und was nicht. Sein Vertrauen muss man sich erarbeiten – denn von Fremden möchte er nicht angefasst oder bedrängt werden. Gesucht werden erfahrene Hundehalter. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Aufgrund einer Allergie muss Coco (vierzehn Wochen) schweren Herzens abgegeben werden. Die verspielte Fellnase wünscht sich ein kuscheliges Für-immer-Zuhause. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0650/825 37 43.
Kater Matheo (neun Jahre) ist sehr verspielt und besonders liebesbedürftig. Für sein neues Zuhause wünscht sich die Samtpfote einen passenden Katzenfreund zum gemeinsamen Spielen und Toben. 0650/810 80 67
Aufgrund geänderter Lebensumstände seiner Besitzer muss Lucky (zwei Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Der aufgeweckte Beagle-Rüde ist mit anderen Hunden nach Sympathie verträglich. Gesucht wird ein liebevoller Platz bei aktiven Haltern. 0664/127 66 03
Aslan (vier Jahre) zeigt sich freundlich und gut verträglich mit anderen Hunden. Der lebhafte Rüde wünscht sich aktive Halter, die seine Körpersprache lesen können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Basilikum (zwei Jahre) ist ein charakterstarker Mischlingsrüde, der anfangs jedoch etwas Zeit benötigt. Gesucht werden erfahrene Personen, die ihm Zeit zur Eingewöhnung geben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Hunde-Senior Flecki (zwölf Jahre) genießt ruhige Spaziergänge. Für ihn wird ein Einzelplatz bei geduldigen Menschen gesucht, die ihm einen schönen Lebensabend ermöglichen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Iron (acht Jahre) ist nach kurzer Eingewöhnung freundlich und verschmust. Mit Artgenossen ist er nach Sympathie verträglich. Aufgrund einer Schilddrüsenunterfunktion benötigt er regelmäßig Medikamente. Gesucht wird ein Lebensplatz bei Haltern, die seine Körpersprache lesen können und ihn nicht überfordern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Kaninchen Roman (zwei Jahre) sucht ein liebevolles, artgerechtes Für-immer-Zuhause mit passenden Artgenossen. Da er etwas mehr Pflege benötigt, wünscht er sich geduldige Menschen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Tony (sieben Jahre) ist sehr aktiv, begegnet Fremden und Artgenossen jedoch skeptisch. Der wasserfreudige Rüde mit Jagdtrieb sucht einen Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Spezi (elf Jahre) ist ein liebenswerter Hund mit Charme und Eigensinn. Zu Beginn zeigt er sich zurückhaltend. Er begeistert sich für Leckerlis und geistige Beschäftigung. Gesucht werden geduldige, erfahrene Hundehalter. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Biene (drei Jahre) benötigt eine kurze Kennenlernphase, um ihre anfängliche Unsicherheit zu überwinden. Die liebe Hündin zeigt sich aktiv und lebhaft, aber auch verschmust und anhänglich. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Malibu (zwei Jahre) ist eine aufgeweckte Herdenschutz-Mix-Hündin, die mit Artgenossen gut verträglich ist. Nach einer Operation aufgrund einer Knorpelabsplitterung sucht sie ein barrierefreies Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Kaninchen Niklaus (acht Jahre) ist ein ruhiger Senior, der trotz seiner Blindheit und Taubheit gut mit seinem Alltag zurechtkommt. Der liebe Bub wünscht sich ein artgerechtes Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Nanda (sieben Jahre) und Navin (fünf Jahre) sind menschenfreundlich und neugierig – benötigen jedoch anfangs eine kurze Kennenlernphase. Da sie sich noch nicht angreifen lassen, kennen sie weder Brustgeschirr noch Leine und sind auch nicht stubenrein. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Land mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Hektor (dreizehn Jahre) ist ein freundlicher, eigenständiger Deutscher Schäfer-Mix, der gemütliche Spaziergänge und ausgiebige Streicheleinheiten genießt. Er wünscht sich ein ebenerdiges, ruhiges Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Der aktive Mischlingsrüde Pommes (fünf Jahre) liebt seine Menschen über alles. Der aufgeweckte Vierbeiner kennt die Grundkommandos und läuft brav an der Leine. Gesucht wird ein kinderloses Für-immer-Zuhause bei erfahrenen Haltern, die ihn fördern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Sky (sieben Jahre) ist ein freundlicher und aufgeschlossener Bracken-Mix, der Spaziergänge liebt und seine Umgebung neugierig erkundet. Der ruhige Rüde sucht Menschen, die gerne Zeit in der Natur verbringen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Bettina (vierzehn Jahre) ist eine ruhige Katze, die Streicheleinheiten genießt, aber auch klar ihre Grenzen zeigt. Da sie regelmäßig Medikamente benötigt, werden erfahrenen Halter gesucht. Interessenten melden sich bitte unter katzenvergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Mika (zwei Jahre) ist eine freundliche, verträgliche und lebensfrohe Junghündin. Die clevere Hündin liebt die Nähe zu Menschen und genießt jede gemeinsame Unternehmung. Sie ist aktiv, lernt schnell und entdeckt mit Begeisterung Neues. Mika wünscht sich ein liebevolles Zuhause bei Menschen, die Freude an Bewegung und gemeinsamer Beschäftigung haben. 0690/103 676 26
Vor allem bei Männern benötigt Pascha (sieben Jahre) etwas Zeit, um langsam Vertrauen aufzubauen. Die Fellnase wartet auf einfühlsame, geduldige Hundehalter, die ihm Sicherheit vermitteln und ein kinderloses Zuhause am Land schenken. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Damon (fünf Jahre) ist ein freundlicher Vierbeiner, der sich mit Artgenossen nach Sympathie versteht. Wegen seiner Sehbehinderung benötigt er ein ruhiges Umfeld, da ihn Reize schnell überfordern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Joker (sechs Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit. Der liebe Rüde ist mit anderen Hunden gut verträglich, zeigt jedoch ein ressourcenverteidigendes Verhalten. Gesucht wird daher ein ruhiges, kinderloses Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Neo (fünf Jahre) ist ein fröhlicher und gut verträglicher Rüde. Der aufgeweckte Vierbeiner genießt ausgedehnte Spaziergänge und liebt alles, was mit Wasser zu tun hat. Gesucht wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause bei aktiven, erfahrenen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Vitus (zwei Jahre) ist ein lebensfroher Kerl, der offen auf Personen zugeht. Vieles im Leben ist ihm neu, weshalb er in ungewohnten Situationen verunsichert reagiert. Mit Ruhe lässt er sich jedoch gut leiten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Sir Henry (zwei Jahre) & Sabinerle (vier Jahre) haben sich im TierQuarTier kennergelernt – seitdem sind die unzertrennlich. Die entzückenden Kaninchen suchen gemeinsam ein artgerechtes Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Lucy (dreizehn Jahre) benötigt anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu neuen Menschen aufzubauen. Aufgrund ihres Alters erhält die liebe Seniorin Schmerzmittel. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Adam (neun Jahre) zeigt sich lernfreudig, anhänglich und mit Artgenossen gut verträglich. Rassetypisch bringt der aufgeweckte Rüde einen ausgeprägten Jagdtrieb mit. Gesucht werden aktive Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Leni (fünf Jahre) ist menschenfreundlich, aber anfangs sehr schüchtern. Sie möchte nicht bedrängt werden. Hat die Hündin jedoch Vertrauen gefasst, zeigt sie ihr fröhliches, verschmustes Wesen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Aufgrund einer Allergie müssen Pippi und Kater Shirkan (dreizehn Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Die beiden unzertrennlichen Samtpfoten sind auf der Suche nach einem kuscheligen Für-immer-Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang. 0660/522 04 66
Happy und Bruno (ein Jahr) sind zwei freundliche, ruhige Hunde, die anfangs etwas zurückhaltend sind. Die Rüden lieben gemütliche Stunden und genießen ein entspanntes Umfeld. Sie können gemeinsam oder getrennt vergeben werden. 0660/290 80 02
Nova (zwei Jahre) ist eine freundliche, verschmuste und kluge Hündin, die gerne Zeit mit ihrer Bezugsperson verbringt. Sie hat einen ausgeprägten Jagdtrieb und ist bei Hundebegegnungen wählerisch. Gesucht wird ein Platz bei erfahrenen, aktiven Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Die sensible Avani (sieben Jahre) wünscht sich einen kuscheligen Platz bei aktiven Haltern. Sie braucht klare, souveräne Führung. Mit der richtigen Begleitung ist die Hündin eine treue und verschmuste Gefährtin. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Mäuse warten derzeit im TierQuarTier auf ein neues artgerechtes Zuhause mit viel Platz zum Herumtoben. Die pfiffigen Nager sind sehr intelligent, nachtaktiv und äußerst sozial. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Paco (elf Jahre) benötigt eine Kennenlernphase – ist danach aber freundlich und mit Artgenossen gut verträglich. Der Vierbeiner sucht Nähe, möchte jedoch nicht ständig gestreichelt werden. Gesucht wird ein Für-immer-Zuhause am Land mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Cookie (zwölf Jahre) liebt Tricks und will beschäftigt werden.Der lernwillige Mischlingsrüde wünscht sich geduldige Hundehalter mit Garten, die ihm mit klarer Routine Sicherheit vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Benjamin (elf Jahre) geht auf Menschen freundlich zu – Hunde mag er nicht. Trotz des Defizits mit seinem Bewegungsapparat ist er sehr aktiv. Ein barrierefreier, ruhiger Einzelplatz ohne Kinder wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bruce und Wayne wurden herzlos in einem Karton an einer Raststation ausgesetzt. Auf dem Assisi-Hof in Stockerau wurden sie liebevoll aufgepäppelt. Nun ist das entzückende Duo auf der Suche nach einem kuscheligen Für-immer-Zuhause. 0662/84 32 55
Fee (zwei Jahre) ist anfangs vorsichtig und benötigt etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Für die dreibeinige Mischlingshündin werden einfühlsame Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben, mit Garten gesucht. 0650/693 64 48