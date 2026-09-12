Rybakina gegen Sabalenka ab 22 Uhr LIVE

Sabalenka verliert nicht zuletzt wegen einer für ihre Verhältnisse schwachen Phase die Top-Position. Seit ihrem Turniersieg in Miami hat sie kein Turnier mehr gewonnen, die US Open sind auch ihr erstes Finale seither. „Es ist harte Arbeit, die Nummer 1 zu erreichen. Ich habe in der Mitte der Saison nicht wirklich gute Leistungen gezeigt, Jelena hat gut gespielt. Ich kann nur versuchen, bei mir zu bleiben und den Abstand gering zu halten – und die Nummer 1 ihr vielleicht wieder wegnehmen“, sagte Sabalenka lächelnd. Dazu wäre der Titel sehr hilfreich: Gewinnt Rybakina, dann hat sie 2.026 Zähler Rückstand, gewinnt Sabalenka wären es nur 626.