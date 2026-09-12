Die Sonne setzt sich wieder durch – es wird mild

Der Samstag startet stellenweise noch nebelig, danach zeigt sich vielerorts die Sonne. Mit bis zu 25 Grad wird es richtig mild – auch am Sonntag bleibt das Wetter freundlich.
Wer am Wochenende etwas unternehmen möchte, darf sich vielerorts auf angenehme Bedingungen freuen. Zwar beginnt der Samstag in einigen Regionen noch mit Nebel, doch dieser ist nicht von langer Dauer. Vor allem in Tälern und Becken im Süden und Südosten sowie entlang größerer Gewässer kann es in den Morgenstunden nebelig sein. Im Laufe des Tages heißt es dann aber: Vorhang auf für die Sonne!
Himmel bleibt nicht ganz wolkenlos
Der Nebel lichtet sich tagsüber meist rasch und danach präsentiert sich der Himmel überwiegend sonnig. Ganz wolkenlos bleibt es allerdings nicht: Bereits am Vormittag ziehen von Nordwesten her zeitweise harmlose Wolkenfelder durch. Am Nachmittag bilden sich zudem einige Quellwolken.
Großes Regenprogramm ist dabei aber nicht zu erwarten. Schauer bleiben die Ausnahme und sind am ehesten im Osten möglich. In der Früh liegen die Werte noch zwischen 3 und 12 Grad, am Nachmittag klettert das Thermometer auf 18 bis 25 Grad. Am wärmsten wird es dabei voraussichtlich im Westen.
Warmfrontausläufer bringt auch Regentropfen
Und auch der Sonntag hat einiges zu bieten. In weiten Teilen Österreichs scheint die Sonne. Im Osten ziehen allerdings schon früh zahlreiche Wolkenfelder einer Warmfront über das Land. Dort zeigt sich die Sonne daher nur zwischendurch, vereinzelt können auch ein paar Regentropfen dabei sein.
Im Laufe des Nachmittags nimmt die Bewölkung dann auch im Norden und an der Alpennordseite zu. Ganz trüben lassen sollte man sich das Wochenende aber nicht: Mit 19 bis 25 Grad bleibt es auch am Sonntag ausgesprochen mild.
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