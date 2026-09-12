Die Sonne setzt sich wieder durch – es wird mild

Wer am Wochenende etwas unternehmen möchte, darf sich vielerorts auf angenehme Bedingungen freuen. Zwar beginnt der Samstag in einigen Regionen noch mit Nebel, doch dieser ist nicht von langer Dauer. Vor allem in Tälern und Becken im Süden und Südosten sowie entlang größerer Gewässer kann es in den Morgenstunden nebelig sein. Im Laufe des Tages heißt es dann aber: Vorhang auf für die Sonne!