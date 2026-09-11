Studieren für Traumjob: Welches Fach lohnt sich?

Mehr als 34.000 Menschen studieren allein an drei von acht Tiroler Hochschulen. 27.818 an der Universität Innsbruck, 3929 am Management Center Innsbruck (MCI) und rund 2400 an der Fachhochschule Kufstein. Bei 360.434 unselbstständig Beschäftigten in Tirol im Jahr 2025 bedeutet das: Auf etwa zehn Beschäftigte kommt ein Studierender. Doch von einem Akademikerstau kann bislang keine Rede sein.