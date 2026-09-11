Studieren für Traumjob: Welches Fach lohnt sich?

Die Hörsäle werden voller: Die Uni Innsbruck ist seit 2005 um 30 Prozent gewachsen, das MCI verzeichnete zuletzt mehr als 5000 Bewerbungen für 1300 Plätze. Doch welches Studium führt tatsächlich zum Traumjob? Beliebtheit und Jobchancen sind nicht immer dasselbe.
Mehr als 34.000 Menschen studieren allein an drei von acht Tiroler Hochschulen. 27.818 an der Universität Innsbruck, 3929 am Management Center Innsbruck (MCI) und rund 2400 an der Fachhochschule Kufstein. Bei 360.434 unselbstständig Beschäftigten in Tirol im Jahr 2025 bedeutet das: Auf etwa zehn Beschäftigte kommt ein Studierender. Doch von einem Akademikerstau kann bislang keine Rede sein.
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