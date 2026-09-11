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Drei bis zwölf Grad

Wolken lockern auf – doch diese Nacht wird frisch!

Österreich
11.09.2026 19:12
Die kommende Nacht wird recht frisch.
Die kommende Nacht wird recht frisch.(Bild: AaronPlayStation - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem wechselhaften Freitag wird die Nacht auf Samstag deutlich ruhiger. Während sich im Süden und Osten die letzten Schauer verabschieden, lockern die Wolken andernorts zunehmend auf. Regional kann sich Nebel bilden. Nachts wird es ordentlich frisch!

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Im Westen und Norden bleibt es in der Nacht meist trocken. Die Wolken reißen immer wieder auf, stellenweise wird der Himmel sogar klar. Im Süden und Osten halten sich hingegen zunächst dichtere Wolken, vereinzelt ist noch etwas Regen möglich.

Mit Tiefstwerten bis zwölf Grad wird es in der Nacht richtig frisch. Die kälteste Nacht steht Salzburg bevor, hier werden sogar Tiefsttemperaturen von nur drei Grad erwartet.

In den frühen Morgenstunden können sich vor allem im Süden und inneralpin Nebelfelder bilden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest, im Osten teilweise etwas lebhafter.

Die Temperaturen gehen zurück und liegen in der Früh meist zwischen acht und 15 Grad. In klaren Alpentälern wird es deutlich frischer, während es im Osten vergleichsweise mild bleibt.

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