Wolken lockern auf – doch diese Nacht wird frisch!

Nach einem wechselhaften Freitag wird die Nacht auf Samstag deutlich ruhiger. Während sich im Süden und Osten die letzten Schauer verabschieden, lockern die Wolken andernorts zunehmend auf. Regional kann sich Nebel bilden. Nachts wird es ordentlich frisch!
Im Westen und Norden bleibt es in der Nacht meist trocken. Die Wolken reißen immer wieder auf, stellenweise wird der Himmel sogar klar. Im Süden und Osten halten sich hingegen zunächst dichtere Wolken, vereinzelt ist noch etwas Regen möglich.
Mit Tiefstwerten bis zwölf Grad wird es in der Nacht richtig frisch. Die kälteste Nacht steht Salzburg bevor, hier werden sogar Tiefsttemperaturen von nur drei Grad erwartet.
In den frühen Morgenstunden können sich vor allem im Süden und inneralpin Nebelfelder bilden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest, im Osten teilweise etwas lebhafter.
Die Temperaturen gehen zurück und liegen in der Früh meist zwischen acht und 15 Grad. In klaren Alpentälern wird es deutlich frischer, während es im Osten vergleichsweise mild bleibt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.