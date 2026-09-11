KI hilft Arbeitsuchenden bei der Bewerbung

Mit einem KI-Pilotprojekt des AMS Burgenland sollen die Chancen von Arbeitsuchenden verbessert werden. Unterstützung gibt es dabei unter anderem beim Verfassen von Bewerbungsschreiben.
Künstliche Intelligenz (KI) verändert immer mehr Bereiche des Lebens und der Arbeitswelt. Mit dem vom BUZ Neutal entwickelten Projekt SmartMove sollen nun Jobsuchende davon profitieren. „Wir wollen dieses Potenzial der KI gezielt für Menschen nutzen, die auf Jobsuche sind“, erklärt Burgenlands AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl. Man schaffe damit einen modernen Zugang zu neuen Werkzeugen und unterstütze auf moderne Weise beim Einstieg in den Arbeitsmarkt.
Neben KI unterstützt auch Bewerbungstrainer
Neben der KI stehen für die Jobsuchenden auch Bewerbungstrainer zur Verfügung. Die Arbeitsteilung ist einfach: Die KI analysiert und strukturiert vorhandene Daten, macht Kompetenzen sichtbar und unterstützt etwa beim Entdecken von passenden Berufsvorschlägen, beim Verfassen von Lebenslauf und Bewerbungsschreiben oder der Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch. Ebenso sollen Stellenausschreibungen besser eingeschätzt werden. Die Trainer begleiten den Prozess und stehen zur Seite, wenn persönliche Beratung notwendig ist. Gleichzeitig werden die Teilnehmer unterstützt, ihre Bewerbungen künftig selbstständig und zielgerichtet weiterzuführen.
Pilotjahr soll Erfahrungen bringen
Den ersten Einsatz hat die neue KI-Unterstützung am 16. September in der AMS-Geschäftsstelle Neusiedl am See. An den anderen Standorten folgen ab 2027 weitere Termine. „In diesem Pilotjahr geht es vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln und herauszufinden, wie wir mit KI sinnvoll und praktikabel unterstützen können. Wir sind gespannt auf die Resonanz“, meint Sengstbratl.
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