KI hilft Arbeitsuchenden bei der Bewerbung

Neben KI unterstützt auch Bewerbungstrainer

Neben der KI stehen für die Jobsuchenden auch Bewerbungstrainer zur Verfügung. Die Arbeitsteilung ist einfach: Die KI analysiert und strukturiert vorhandene Daten, macht Kompetenzen sichtbar und unterstützt etwa beim Entdecken von passenden Berufsvorschlägen, beim Verfassen von Lebenslauf und Bewerbungsschreiben oder der Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch. Ebenso sollen Stellenausschreibungen besser eingeschätzt werden. Die Trainer begleiten den Prozess und stehen zur Seite, wenn persönliche Beratung notwendig ist. Gleichzeitig werden die Teilnehmer unterstützt, ihre Bewerbungen künftig selbstständig und zielgerichtet weiterzuführen.