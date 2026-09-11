15-Jährigen im Schlaf überfallen: Bande verurteilt

Bruder Opfer von Schutzgeldbetrug

Was der Jugendliche nicht wusste: Die drei Räuber waren keine Fremden. Mit dem Cousin des Haupttäters hatte der sein Bruder nämlich bereits eine Vergangenheit – eine unschöne. Monatelang betrog ein Mitschüler ihn um Schutzgeld. Die tschetschenische Mafia hätte die beiden Burschen beim Rauchen gefilmt und würden das Video den Eltern zeigen, wenn sie nicht zahlen. Das stimmte natürlich nicht, das Opfer zahlte dennoch fast 64.000 Euro an den gleichaltrigen Syrer. Der wurde dafür im Landesgericht Korneuburg zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt.