Bontus qualifiziert sich für Medaillenentscheidung

„Ich werde voll durchziehen!“

„Es heißt: volles Risiko. Egal ob Frühstart. Egal ob Letzter. Ich werde voll durchziehen – nur dann habe ich eine Chance auf einen der beiden Spots“, sagte Bontus. Nach Olympia-Gold 2024 in Paris und zweimal WM-Bronze (2024, 2026) geht es für ihn um sein erstes Edelmetall bei Europameisterschaften.