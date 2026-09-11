Bontus qualifiziert sich für Medaillenentscheidung

Olympia-Sieger Valentin Bontus hat die Goldflotte bei der Formula-Kite-Europameisterschaft im türkischen Akyaka auf dem vierten Rang beendet und damit weiter gute Chancen im Kampf um seine erste EM-Medaille!
Der Niederösterreicher qualifizierte sich in den vier Wettfahrten am Freitag für die Medaillenentscheidung am Samstag. Insgesamt rangierte Bontus bei der Regatta an fünfter Stelle, der Gesamtführende Maximilian Maeder aus Singapur fällt aus der EM-Wertung.
Am Samstag kämpft Bontus im Semifinale gegen vier andere Athleten um den Einzug ins „Grand Final“, der 25-Jährige muss dafür Erster oder Zweiter werden. Sollte das gelingen, wäre eine Medaille sicher.
„Ich werde voll durchziehen!“
„Es heißt: volles Risiko. Egal ob Frühstart. Egal ob Letzter. Ich werde voll durchziehen – nur dann habe ich eine Chance auf einen der beiden Spots“, sagte Bontus. Nach Olympia-Gold 2024 in Paris und zweimal WM-Bronze (2024, 2026) geht es für ihn um sein erstes Edelmetall bei Europameisterschaften.
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