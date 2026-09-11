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Angerhof Tschida

Das Dutzend voll gemacht: Zum 12. Mal Süßweinpapst

Burgenland
11.09.2026 07:00
Erfolgsfamilie Tschida zum 12. „Sweet Winemaker of the Year“ .
Erfolgsfamilie Tschida zum 12. „Sweet Winemaker of the Year“ .(Bild: Angerhof-Tschida)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Der Illmitzer Winzer Hans Tschida hat das Dutzend voll gemacht. Er ist zum 12. Mal Sweet Wine Maker of the year.

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In der Nationalparkgemeinde Illmitz gibt es zwei Namen, an denen man beim Süßwein nicht vorbeischauen kann. Das sind die Namen Kracher und seit nunmehr 12 Jahren der Angerhof Tschida.

Heuer konnte sich der Paradewinzer gegen Aleksandar Kolundzic von der kanadischen Pillitteri Estates Winery durchsetzen. Und wieder hieß es: Sweet Wine Maker of the year ist Hans Tschida! Der Illmitzer freut sich, gibt aber auch zu, dass der Nervenkitzel, bevor man in London dann doch auf die Bühne gerufen wird, immer wieder groß ist. „Man weiß bis zu diesem letzten Moment nicht, ob man gewonnen hat oder nicht. Deshalb ist auch jeder einzelne Titel etwas ganz Besonderes. Für mich ist es vor allem eine Bestätigung für die Leidenschaft, die wir jeden Tag in unsere Weine stecken.“

Es ist aber nicht nur der Sweet Wine Maker, der wieder mit nach Illmitz geht. Darüber hinaus freut sich die Winzerfamilie über die „Austrian Sweet Trophy“ für den Sämling 88 Trockenbeerenauslese Ried Domkapitel 2021, der als bester österreichischer Süßwein prämiert wurde. Weiters wurden die eingereichten Weine mit drei Gold-, sieben Silber- und vier Bronzemedaillen ausgezeichnet. Wir gratulieren! 

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