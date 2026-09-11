Das Dutzend voll gemacht: Zum 12. Mal Süßweinpapst

Heuer konnte sich der Paradewinzer gegen Aleksandar Kolundzic von der kanadischen Pillitteri Estates Winery durchsetzen. Und wieder hieß es: Sweet Wine Maker of the year ist Hans Tschida! Der Illmitzer freut sich, gibt aber auch zu, dass der Nervenkitzel, bevor man in London dann doch auf die Bühne gerufen wird, immer wieder groß ist. „Man weiß bis zu diesem letzten Moment nicht, ob man gewonnen hat oder nicht. Deshalb ist auch jeder einzelne Titel etwas ganz Besonderes. Für mich ist es vor allem eine Bestätigung für die Leidenschaft, die wir jeden Tag in unsere Weine stecken.“