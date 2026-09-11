Debatte um Verladestation in Deutschkreutz

Vorteile für die Region

Hofer reagiert nur mit Kopfschütteln auf Kölly. Der Informationsfluss zur Bevölkerung sei gegeben, auch mit der ÖVP gebe es einen regelmäßigen Austausch. Kölly habe man dasselbe Angebot gemacht, dieser habe sich aber selbst ins Aus geschossen. Die letzte Gemeinderatssitzung sei im Juni gewesen. Jetzt im ausgeheizten Wahlkampf eine durchzuführen, sei wahrscheinlich wenig zielführend. Bezüglich Bahnhof ist Hofer froh, dass endlich etwas passiert, das bringe Vorteile für die Gemeinde und die Region. „20 Jahre lang ist ohnehin nichts gemacht worden“, so der Vizebürgermeister.