Schulstart: Erste Verstöße gegen Kopftuchverbot

Rund 200 Meter von der Darwingasse entfernt wird die Segregation in der Hauptstadt allerdings deutlich. Dort liegt nämlich die Volksschule in der Vereinsgasse, in der „nur“ rund die Hälfte der Kinder eine andere Erstsprache als Deutsch sprechen. Keine der vor dem Gründerzeitbau versammelten Mütter trägt ein Kopftuch. Ein Sinnbild für die verschiedenen Welten in der Stadt. Das zeigen auch die Daten.