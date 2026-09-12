Wäre „Erfolg“: Trump für Wiedervereinigung Irlands

Trump freut sich „sehr“ auf Golfplatz

Trump war am Samstag in Irland eingetroffen. Er freute sich nach Angaben des irischen Vize-Regierungschefs Simon Harris „sehr“ auf seinen Golfplatz an der Westküste Irlands. „Er ist ein Mann, der Golf offensichtlich liebt, und er ist sehr stolz auf sein Resort in Doonbeg und freut sich darauf, dorthin zu fahren“, sagte Harris am Samstag dem Sender RTÉ, nachdem er Trump in der Früh auf dem Flugfeld in Dublin zu dessen zweitägigen Besuch mit teils auch offiziellen politischen Terminen begrüßt hatte.