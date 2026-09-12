Wäre „Erfolg“: Trump für Wiedervereinigung Irlands

„Sehr gerne“ würde US-Präsident Donald Trump die Wiedervereinigung von Nordirland und Irland sehen. „So wie ich das sehe, wird es ohnehin irgendwann passieren. Dann kann es genauso gut jetzt passieren“, sagte der US-Präsident bei seinem Besuch in Irland.
Die Wiedervereinigung des seit über einem Jahrhundert geteilten Landes wäre ein „großer Erfolg“, auf den alle stolz sein könnten, sagte Trump. Allerdings würde das Vereinigte Königreich auch noch etwas dazu zu sagen haben. „Aber ich denke, es wäre eine großartige Sache“, sagte Trump. An den irischen Regierungschef Micheál Martin gewandt sagte Trump, dieser sei „genau der richtige“ Mann dafür.
„Ich habe Freunde auf beiden Seiten, es sind großartige Menschen. Es sind Iren, wie könnte das etwas Schlechtes sein“, erklärte der US-Präsident am Samstag in Dublin. Die Aussage sorgte in Irland und Großbritannien für große Aufregung.
Trump freut sich „sehr“ auf Golfplatz
Trump war am Samstag in Irland eingetroffen. Er freute sich nach Angaben des irischen Vize-Regierungschefs Simon Harris „sehr“ auf seinen Golfplatz an der Westküste Irlands. „Er ist ein Mann, der Golf offensichtlich liebt, und er ist sehr stolz auf sein Resort in Doonbeg und freut sich darauf, dorthin zu fahren“, sagte Harris am Samstag dem Sender RTÉ, nachdem er Trump in der Früh auf dem Flugfeld in Dublin zu dessen zweitägigen Besuch mit teils auch offiziellen politischen Terminen begrüßt hatte.
Im Anschluss wurde Trump von der irischen Präsidentin Catherine Connolly vor deren Residenz Áras an Uachtaráin empfangen. Der US-Präsident reiste begleitet von seinem Sohn Donald Trump Jr. und dessen Familie an. Harris sagte, es sei der erste Besuch von Trumps Enkelkindern in Irland.
Ist wegen Golfturniers in Irland
Geplant waren bis Sonntagabend unter anderem ein Gespräch mit Regierungschef Micheál Martin sowie ein Auftritt vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der US-Botschaft sowie Wirtschaftsvertretern. Zentraler Anlass der Reise ist aber nicht die Politik, sondern das Golfturnier Irish Open, das auf Trumps Golfresort im westirischen Doonbeg stattfindet. Am Sonntag wollte der Republikaner die Schlussrunde des Turniers verfolgen.
Proteste gegen Trump
Nach Angaben des irischen Rundfunks RTÉ sind jedoch nicht alle Iren begeistert von dem Besuch des US-Präsidenten. Etwa in Dublin war ein Protestmarsch geplant. Und auch in Doonbeg sowie am Flughafen Shannon sollte es den Angaben nach Proteste geben.
Die irische Polizei bereitete sich mit umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen auf den Besuch vor und spricht der Nachrichtenagentur PA zufolge von einem der komplexesten Einsätze, die je durchgeführt wurden. Auch gegen mögliche Drohnen seien die Sicherheitskräfte gerüstet: Spezielle Systeme sollen Fluggeräte erkennen, verfolgen und bei Bedarf abwehren.
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