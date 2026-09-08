Dieser Schokopudding enthält gar keine Schokolade

Wer Schoko-Pudding kauft, erwartet wohl auch echte Schokolade im Becher. Doch nicht in jedem Produkt ist drin, was draufsteht. Genau deshalb sorgt ein beliebter Sahnepudding nun für Kritik.
Verbraucherschützer werfen der Traditionsmarke Landliebe vor, Kunden mit der Aufmachung des Produkts „Sahnepudding Schokolade“ in die Irre zu führen.
Auf der Verpackung sind Schokoladenstücke zu sehen. In der Zutatenliste findet sich Schokolade allerdings nicht.
Stattdessen enthält der Pudding unter anderem fettarmes Kakaopulver sowie Schokoladenpulver aus Zucker und Kakao:
In Österreich gibt es seit 2003 eine auf EU-Richtlinien basierte Schokoladeverordnung. Sie legt streng fest, was rechtlich als Schokolade, Milchschokolade oder Weiße Schokolade bezeichnet werden darf.
Wird dieser Mindestgehalt nicht erreicht, darf das Produkt nicht als Schokolade bezeichnet werden – stattdessen sind Bezeichnungen wie „Kakaohaltige Fettglasur“ oder „Süßware“ zutreffend.
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