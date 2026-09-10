Mentalitätsmonster und heißer Titel-Zweikampf

Gemeinsam an einem Strang

Abseits vom Titelkampf lebt die Liga vor allem von einer besonderen Mentalität. „Bei uns wird gefoult, aufgestanden und weitergespielt“, ist Simulieren für die 25-Jährige kein Begriff. Dazu kommt das Miteinander. „90 Minuten lang ist man Gegner – danach sitzt man wieder gemeinsam beisammen.“ Konkurrenz auf dem Platz – danach wird wieder an einem Strang gezogen: für den Frauenfußball.