Mentalitätsmonster und heißer Titel-Zweikampf

Die neue burgenländische Frauen-Landesliga-Saison steht in den Startlöchern. Morgen legt die neue Spielzeit mit Mattersburg gegen Frauenkirchen (19 Uhr) los. Die „Krone“ sprach vorab mit BFV-Frauenfußballreferentin und Innenverteidigerin bei St. Margarethen Lara Pichler.
Ankick für die dritte Saison in der rot-goldenen Frauen-Landesliga! Unterm Viadukt, im altehrwürdigen Mattersburger Pappelstadion rollt ab morgen Abend (19 Uhr) wieder das runde Leder – und zwar mit mehr Spannung denn je. „Das Niveau ist deutlich gestiegen, die Fans dürfen sich auf eine heiß umkämpfte Spielzeit freuen“, verspricht Lara Pichler, BFV-Frauenreferentin und selbst Innenverteidigerin bei St. Margarethen.
Keine „Jausengegner“ mehr
Vor allem die neu gegründeten Teams hätten einen Schritt gemacht. Sind längst keine „Jausengegner“ mehr. Die großen Gejagten im Kampf um die „Landeskrone“ ist der amtierende Meister Draßburg. Ein Selbstläufer wird die Mission Titelverteidigung aber nicht – eher ein heißer Zweikampf. Pichlers Tipp auf die Thronfolge heißt Bad Sauerbrunn. „Draßburg hat einige wichtige Spielerinnen verloren.“
Kontinuität im Kurort
Die Kurort-Kickerinnen setzen dagegen auf Kontinuität. Viele stehen schon seit Jugendtagen gemeinsam auf dem Platz. „Aus der Nachwuchsmannschaft ist eine richtig starke Frauentruppe gewachsen. Dieses Zusammenspiel kann am Ende den Unterschied machen.“
Gemeinsam an einem Strang
Abseits vom Titelkampf lebt die Liga vor allem von einer besonderen Mentalität. „Bei uns wird gefoult, aufgestanden und weitergespielt“, ist Simulieren für die 25-Jährige kein Begriff. Dazu kommt das Miteinander. „90 Minuten lang ist man Gegner – danach sitzt man wieder gemeinsam beisammen.“ Konkurrenz auf dem Platz – danach wird wieder an einem Strang gezogen: für den Frauenfußball.
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