Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

STARTSCHUSS FRAUEN-LL

Mentalitätsmonster und heißer Titel-Zweikampf

Burgenland
10.09.2026 18:00
Die Kapitäninnen der Frauen-Landesliga stehen in den Startlöchern.
Die Kapitäninnen der Frauen-Landesliga stehen in den Startlöchern.(Bild: Thomas Werchota)
Porträt von Tobias Frank
Von Tobias Frank

Die neue burgenländische Frauen-Landesliga-Saison steht in den Startlöchern. Morgen legt die neue Spielzeit mit Mattersburg gegen Frauenkirchen (19 Uhr) los. Die „Krone“ sprach vorab mit BFV-Frauenfußballreferentin und Innenverteidigerin bei St. Margarethen Lara Pichler.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ankick für die dritte Saison in der rot-goldenen Frauen-Landesliga! Unterm Viadukt, im altehrwürdigen Mattersburger Pappelstadion rollt ab morgen Abend (19 Uhr) wieder das runde Leder – und zwar mit mehr Spannung denn je. „Das Niveau ist deutlich gestiegen, die Fans dürfen sich auf eine heiß umkämpfte Spielzeit freuen“, verspricht Lara Pichler, BFV-Frauenreferentin und selbst Innenverteidigerin bei St. Margarethen.

Keine „Jausengegner“ mehr
Vor allem die neu gegründeten Teams hätten einen Schritt gemacht. Sind längst keine „Jausengegner“ mehr. Die großen Gejagten im Kampf um die „Landeskrone“ ist der amtierende Meister Draßburg. Ein Selbstläufer wird die Mission Titelverteidigung aber nicht – eher ein heißer Zweikampf. Pichlers Tipp auf die Thronfolge heißt Bad Sauerbrunn. „Draßburg hat einige wichtige Spielerinnen verloren.“

Draßburg ist der amtierende Champion.
Draßburg ist der amtierende Champion.(Bild: Thomas Werchota)

Kontinuität im Kurort
Die Kurort-Kickerinnen setzen dagegen auf Kontinuität. Viele stehen schon seit Jugendtagen gemeinsam auf dem Platz. „Aus der Nachwuchsmannschaft ist eine richtig starke Frauentruppe gewachsen. Dieses Zusammenspiel kann am Ende den Unterschied machen.“

Gemeinsam an einem Strang
Abseits vom Titelkampf lebt die Liga vor allem von einer besonderen Mentalität. „Bei uns wird gefoult, aufgestanden und weitergespielt“, ist Simulieren für die 25-Jährige kein Begriff. Dazu kommt das Miteinander. „90 Minuten lang ist man Gegner – danach sitzt man wieder gemeinsam beisammen.“ Konkurrenz auf dem Platz – danach wird wieder an einem Strang gezogen: für den Frauenfußball.

Die Damen des SC Bad Sauerbrunn setzen auf Kontinuität.
Die Damen des SC Bad Sauerbrunn setzen auf Kontinuität.(Bild: Thomas Werchota)
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
10.09.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
13° / 16°
Symbol Regen
Güssing
13° / 17°
Symbol Regen
Mattersburg
13° / 16°
Symbol Regen
Neusiedl am See
13° / 17°
Symbol Regen
Oberpullendorf
12° / 16°
Symbol Regen

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.054 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.924 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.570 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Burgenland
Ofner in Sevilla out
US Open: Thilo Behrmann verpasst Junioren-Finale
Pilotprojekt startet
KI hilft Arbeitsuchenden bei der Bewerbung
Keine Entscheidung
Asbest-Krimi: Warum die Behörde so lange braucht
Vor Wahl
Debatte um Verladestation in Deutschkreutz
Angerhof Tschida
Das Dutzend voll gemacht: Zum 12. Mal Süßweinpapst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf