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Nachhaltige Mobilität

Der „Velobus“ radelte zum Mobilitätspreis

Burgenland
10.09.2026 19:00
VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk, Peter Zinggl (VOR), Michael Gerin (ÖBB-Infrastruktur AG), ...
VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk, Peter Zinggl (VOR), Michael Gerin (ÖBB-Infrastruktur AG), Verena Bernardi, Bettina Ley, Margarete Bernardi, Markus Bernardi, Kordula Csukker (Direktorin der Volksschule „Am Tabor“ in Neusiedl am See), Bürgermeisterin LAbg. Elisabeth Böhm (Neusiedl am See) und Verkehrslandesrat Heinrich Dorner(Bild: Landesmedienservice Burgenland)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

32 Kinder radelten im vergangenen Schuljahr gemeinsam zur Volksschule am Tabor. Für 1383 Fahrten auf zwei Rädern und mehr als 7000 gesparte Autokilometer gab es dafür jetzt den Burgenländischen Mobilitätspreis. Weitere Preise gingen an das Projekt „Gemeinsam unterwegs“ in Litzelsdorf und die VBB.

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Nur Eisregen und Schnee konnten sie stoppen: An fast jedem Schultag des vergangenen Schuljahres machten sich Kinder in Neusiedl am See gemeinsam auf zwei Rädern auf den Weg in die Volksschule am Tabor. Jetzt wurde der „Velobus“ dafür mit dem VCÖ-Mobilitätspreis ausgezeichnet. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie bei einem Schulbus: Die von Erwachsenen begleitete Fahrradgruppe startete täglich zur selben Zeit, entlang der Strecke konnten Kinder an festgelegten Haltepunkten „zusteigen“.

32 Kinder legten 1283 Fahrten mit dem Rad zurück
Im Schnitt waren sieben Schüler pro Tag dabei, insgesamt beteiligten sich 32 Kinder und legten 1383 Fahrten zurück. Nach Berechnungen des VCÖ wurden dadurch rund 7000 Autokilometer vermieden. Gleichzeitig sollen die Kinder Bewegung und Sicherheit im Straßenverkehr gewinnen, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) sieht in dem Projekt auch die Radverkehrspläne des Landes bestätigt: Das Alltagsradfahren soll weiterhin gestärkt werden.

Weitere Auszeichnungen gingen nach Litzelsdorf und die VBB
Auch zwei weitere Projekte wurden prämiert. Bei „Gemeinsam unterwegs“ in Litzelsdorf sammelten Bürger für Wege zu Fuß oder mit dem Rad Punkte. Von Mitte April bis Mitte Juni beteiligten sich 20 Einrichtungen an der Aktion, 120 volle Sammelpässe wurden abgegeben. Laut VCÖ konnten dadurch mehr als 1800 Autofahrten vermieden werden.

Preisträger Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB): VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk, Michael Gerin ...
Preisträger Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB): VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk, Michael Gerin (ÖBB-Infrastruktur AG), Johannes Jandrisevits (Geschäftsführer VBB), Peter Zinggl (VOR), Margerita Gilswert-Sattler (VBB), Michael Gerin (ÖBB-Infrastruktur AG), Herbert Vögl (VBB), Wolfgang Werderits (Geschäftsführer VBB) und Verkehrslandesrat Heinrich Dorner(Bild: Landesmedienservice Burgenland)
Preisträger Initiative „Gemeinsam unterwegs“ in der Marktgemeinde Litzelsdorf: VCÖ-Expertin ...
Preisträger Initiative „Gemeinsam unterwegs“ in der Marktgemeinde Litzelsdorf: VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk, Peter Zinggl (VOR), Michael Gerin (ÖBB-Infrastruktur AG), Annemarie Reiss, Ingrid Hochwarter, Bürgermeister Jürgen Resch (Litzelsdorf) und Verkehrslandesrat Heinrich Dorner(Bild: Landesmedienservice Burgenland)

Eine weitere Ehrung ging an die Verkehrsbetriebe Burgenland – den Vorjahressieger –  für die schrittweise Umstellung ihrer Flotte von Diesel- auf Elektrobusse. Sechs Elektro-Solobusse und drei Elektro-Midibusse sind bereits auf mehreren Linien unterwegs. Geladen werden sie mit regionalem Sonnen- und Windstrom. Gegenüber Dieselbussen sollen sie jährlich rund 620 Tonnen CO₂ einsparen.

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