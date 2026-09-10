Der „Velobus“ radelte zum Mobilitätspreis

Nur Eisregen und Schnee konnten sie stoppen: An fast jedem Schultag des vergangenen Schuljahres machten sich Kinder in Neusiedl am See gemeinsam auf zwei Rädern auf den Weg in die Volksschule am Tabor. Jetzt wurde der „Velobus“ dafür mit dem VCÖ-Mobilitätspreis ausgezeichnet. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie bei einem Schulbus: Die von Erwachsenen begleitete Fahrradgruppe startete täglich zur selben Zeit, entlang der Strecke konnten Kinder an festgelegten Haltepunkten „zusteigen“.