Der „Velobus“ radelte zum Mobilitätspreis

32 Kinder radelten im vergangenen Schuljahr gemeinsam zur Volksschule am Tabor. Für 1383 Fahrten auf zwei Rädern und mehr als 7000 gesparte Autokilometer gab es dafür jetzt den Burgenländischen Mobilitätspreis. Weitere Preise gingen an das Projekt „Gemeinsam unterwegs“ in Litzelsdorf und die VBB.
Nur Eisregen und Schnee konnten sie stoppen: An fast jedem Schultag des vergangenen Schuljahres machten sich Kinder in Neusiedl am See gemeinsam auf zwei Rädern auf den Weg in die Volksschule am Tabor. Jetzt wurde der „Velobus“ dafür mit dem VCÖ-Mobilitätspreis ausgezeichnet. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie bei einem Schulbus: Die von Erwachsenen begleitete Fahrradgruppe startete täglich zur selben Zeit, entlang der Strecke konnten Kinder an festgelegten Haltepunkten „zusteigen“.
32 Kinder legten 1283 Fahrten mit dem Rad zurück
Im Schnitt waren sieben Schüler pro Tag dabei, insgesamt beteiligten sich 32 Kinder und legten 1383 Fahrten zurück. Nach Berechnungen des VCÖ wurden dadurch rund 7000 Autokilometer vermieden. Gleichzeitig sollen die Kinder Bewegung und Sicherheit im Straßenverkehr gewinnen, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) sieht in dem Projekt auch die Radverkehrspläne des Landes bestätigt: Das Alltagsradfahren soll weiterhin gestärkt werden.
Weitere Auszeichnungen gingen nach Litzelsdorf und die VBB
Auch zwei weitere Projekte wurden prämiert. Bei „Gemeinsam unterwegs“ in Litzelsdorf sammelten Bürger für Wege zu Fuß oder mit dem Rad Punkte. Von Mitte April bis Mitte Juni beteiligten sich 20 Einrichtungen an der Aktion, 120 volle Sammelpässe wurden abgegeben. Laut VCÖ konnten dadurch mehr als 1800 Autofahrten vermieden werden.
Eine weitere Ehrung ging an die Verkehrsbetriebe Burgenland – den Vorjahressieger – für die schrittweise Umstellung ihrer Flotte von Diesel- auf Elektrobusse. Sechs Elektro-Solobusse und drei Elektro-Midibusse sind bereits auf mehreren Linien unterwegs. Geladen werden sie mit regionalem Sonnen- und Windstrom. Gegenüber Dieselbussen sollen sie jährlich rund 620 Tonnen CO₂ einsparen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.