Seien Sie live beim HERBSTGOLD-Festival dabei

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ verlost 3x2 exklusive Packages für ein außergewöhnliches Klassik-Wochenende in Eisenstadt. Enthalten sind der Besuch des HERBSTGOLD-Orchesterkonzerts am 26. September, die Teilnahme am „Stars & Talente“-Dreh am 27. September sowie das anschließende Meet & Greet mit Leona König, Jayden King und Julian Rachlin. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 16. September 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.