Seien Sie live beim HERBSTGOLD-Festival dabei

Große Musik, ein exklusiver TV-Dreh und persönliche Begegnungen mit Klassik-Stars: Die „Krone“ verlost 3x2 besondere Packages für das HERBSTGOLD-Festival im Schloss Esterházy in Eisenstadt.
Am Samstag, 26. September, um 20 Uhr wartet im prachtvollen Haydnsaal das Orchesterkonzert mit dem West Hungarian Philharmonic Orchestra – Győr, Julian Rachlin und Alexander Malofeev. Auf dem Programm stehen große Werke der Romantik: Franz Liszts temperamentvolle „Ungarische Rhapsodie Nr. 2“, Tschaikowskis berühmtes Klavierkonzert Nr. 1 sowie dessen emotionale 6. Sinfonie, die „Pathétique“. Ein Abend voller Virtuosität, Dramatik und großer Gefühle in einem der schönsten Konzertsäle Österreichs.
Stars persönlich treffen
Doch damit nicht genug: Am nächsten Tag dürfen die Gewinner beim Dreh der ORF-Sendung „Stars & Talente by Leona König“ dabei sein. Dort treffen große Namen der Klassikwelt auf außergewöhnliche Nachwuchstalente. Als besonderes Highlight wartet anschließend ein Meet & Greet mit Leona König, Julian Rachlin und dem erst elfjährigen Violin-Talent Jayden King, Gewinner der „Goldenen Note“ 2026.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost 3x2 exklusive Packages für ein außergewöhnliches Klassik-Wochenende in Eisenstadt. Enthalten sind der Besuch des HERBSTGOLD-Orchesterkonzerts am 26. September, die Teilnahme am „Stars & Talente“-Dreh am 27. September sowie das anschließende Meet & Greet mit Leona König, Jayden King und Julian Rachlin. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 16. September 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.