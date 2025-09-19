Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Social-Media-Event

Hinter den Kulissen von „12h Wien“ bei der Polizei

Wien
19.09.2025 19:00
Zwölf Stunden lang lässt das Team den Alltag der Polizei in Wien miterleben.
Zwölf Stunden lang lässt das Team den Alltag der Polizei in Wien miterleben.(Bild: Jöchl Martin)

Einmal im Jahr lässt sich die Polizei einen Tag lang im Internet über die Schulter schauen. Die „Krone“ wiederum schaute dem Team der Polizei dabei über die Schulter – und weiß nun, wie aus einem Alarm für Otto/2 ein Posting wird und was nach dem Social-Media-„Halbmarathon“ passiert.

0 Kommentare

Auch für das Social-Media-Team der Polizei ist „12h Wien“ kein Tag wie jeder andere, das merkt man schon am reich gedeckten Tisch neben den Computern: Jeder bringt Selbstgebackenes, Snacks und Süßigkeiten mit, damit die Energie über die volle Distanz der Internet-Aktion reicht, die inzwischen Tausende Fans, sogar außerhalb von Österreich, hat.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 29°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
15° / 29°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
15° / 29°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
14° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
13° / 29°
Symbol wolkenlos

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.943 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
154.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.019 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Russische Kampfjets dringen in EU-Luftraum ein
1163 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1034 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Wien
Taxler unter Verdacht
In Container vergewaltigt: Zwei weitere Opfer
Echtzeit-Einblicke
Wiener Polizei zeigt Alltag 12 Stunden lang live
Krone Plus Logo
Social-Media-Event
Hinter den Kulissen von „12h Wien“ bei der Polizei
Neuer Rekord im Prater
„Nicht mal vor Corona waren so viele Kinder dabei“
Die „Krone“ dankt
Jetzt zum großen Feuerwehrfest anmelden!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf