USA und Frankreich im Frauen-WM-Finale

Die USA und Frankreich bestreiten am Sonntag (20 Uhr) das Endspiel um den Titel bei der Basketball-Weltmeisterschaft der Frauen in Berlin. Die Titelverteidigerinnen setzten sich am Samstag im Halbfinale gegen Spanien nach hartem Kampf 76:66 durch. „Les Bleus“ beendeten mit einem souveränen 86:64 den Lauf von Turnier-Gastgeber Deutschland.
Die USA gewannen das 35. Spiel hintereinander bei Weltmeisterschaften. Sie peilen den fünften Titel in Folge und den zwölften insgesamt an. Gegen Vize-Europameister Spanien mussten sie sich allerdings mehr mühen, als ihnen lieb war. Erst im Finish setzte sich die Startruppe aus der Women‘s National Basketball Association (WNBA) entscheidend ab. Größten Anteil am Sieg hatte Routinier Breanna Stewart mit 16 Zählern.
Neuauflage des Endspiels von Olympia 2024
Die Französinnen holten gegen Deutschland kurz nach der Pause einen 16-Punkte-Vorsprung heraus, der für die Gastgeberinnen trotz der mehrheitlichen Unterstützung der 12.650 Zuschauer in der Arena am Berliner Ostbahnhof nicht mehr wettzumachen war. „MVP“-Anwärterin Gabby Williams führte die Siegerinnen mit 22 Zählern an.
Mit den USA und mit Frankreich stehen die Nummer eins und zwei der Weltrangliste im WM-Endspiel. In Berlin kommt es damit am Sonntag zu einer Neuauflage des Finales von Olympia 2024. In Paris hatten die USA knapp mit 67:66 die Oberhand behalten. Deutschland und Spanien spielen um Platz drei (16.30 Uhr).
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