USA und Frankreich im Frauen-WM-Finale

Die USA gewannen das 35. Spiel hintereinander bei Weltmeisterschaften. Sie peilen den fünften Titel in Folge und den zwölften insgesamt an. Gegen Vize-Europameister Spanien mussten sie sich allerdings mehr mühen, als ihnen lieb war. Erst im Finish setzte sich die Startruppe aus der Women‘s National Basketball Association (WNBA) entscheidend ab. Größten Anteil am Sieg hatte Routinier Breanna Stewart mit 16 Zählern.