Austrofred: „Wir sollten UFO-Landeplätze bauen“

Sie haben schon mehrere Bücher geschrieben. Ihr neuester Wurf trägt den Titel „Gänsehaut“. Was erzählt der Austrofred da?

Im Buch geht es in erster Linie um unerklärliche Phänomene. Der Austrofred sagt von sich: ’Ich bin zwar ein wissenschaftlicher Mensch, aber irgendetwas gibt es noch!’ Manches entpuppt sich als Schindluder, manches nicht. Es geht um das Zwischending. Darum passt das Buch ganz gut in unsere Zeit. Viele denken bei der Thematik ja sofort an Corona. Die Frage ist oft: Woran will man glauben oder nicht glauben?