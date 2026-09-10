Brandalarm am Wörthersee: Blitz löst Feuer aus

Zu gleich mehreren Einsätzen ist es am Donnerstag in Kärnten gekommen. Heftige Regenfälle sorgte für einige Verkehrsunfälle auf den Straßen. Ein Blitz sorgte für Brandalarm in der Gemeinde Velden am Wörthersee.
Sirenenheulen in Velden. Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstagvormittag zu einem angehenden Brand gerufen. Ein Blitz soll die Ursache für das Feuer gewesen sein. „Es steht eine Gartenhütte in Flammen“, sagt Manfred Brugger, von der FF-Velden. Auch die Einsatzkräfte der FF Augsdorf standen im Einsatz. Vor dem Zwischenfall schlug ein Blitz in ein Wohnhaus nebenan ein. „Hier wurden die Elektro-Leitungen extrem beschädigt. Zu einem Brand ist es glücklicherweise nicht gekommen“, so Brugger weiter.
Die Regenfälle führten in den frühen Morgenstunden auch zu einigen Verkehrsunfällen. So war kurzzeitig die A2 Südautobahn in Unterkärnten gesperrt. Auf der Autobahn auf Höhe Warmbad Villach ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall.
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