Brandalarm am Wörthersee: Blitz löst Feuer aus

Sirenenheulen in Velden. Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstagvormittag zu einem angehenden Brand gerufen. Ein Blitz soll die Ursache für das Feuer gewesen sein. „Es steht eine Gartenhütte in Flammen“, sagt Manfred Brugger, von der FF-Velden. Auch die Einsatzkräfte der FF Augsdorf standen im Einsatz. Vor dem Zwischenfall schlug ein Blitz in ein Wohnhaus nebenan ein. „Hier wurden die Elektro-Leitungen extrem beschädigt. Zu einem Brand ist es glücklicherweise nicht gekommen“, so Brugger weiter.