„Können Sie das Rallalallala noch einmal singen?“

„Sie müssen nicht nervös sein“

Jetzt heißt es Ohren spitzen, analysieren und bei Bedarf mit den richtigen Worten flatternde Nerven beruhigen. Routine für den gut gelaunten „Hausherren“, immer wieder eine Herausforderung für Casting-Teilnehmer. Einer von ihnen ist Dariusz Perczak, der mit sichtlichem Lampenfieber und einer großen Arie von Humperdinck auf den Lippen vor die Jury tritt.