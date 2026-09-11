Sonne nimmt wieder Anlauf fürs Wochenende

Der Freitag zeigt sich zu Beginn noch von seiner grauen Seite – doch im Laufe des Tages reißt die Wolkendecke immer mehr auf. Und dann heißt es: Sonnenbrille statt Regenschirm! Das Wochenende verspricht schließlich viel Sonne, aber keine Hitze: Die Temperaturen bleiben angenehm milde.
Wer am Freitagmorgen sehnsüchtig nach der Sonne Ausschau hält, muss sich zunächst noch etwas gedulden: Kompakte Wolken haben weite Teile Österreichs fest im Griff, dazu ziehen immer wieder Regenschauer durchs Land. Doch das Grau hat ein Ablaufdatum! Bis zum Nachmittag lockert es zunehmend auf, die Sonne setzt sich immer öfter durch. Die Schauer werden zur Randerscheinung.
Morgen startet noch recht frisch
Auch beim Wind bleibt es meist gemütlich: Er weht überwiegend schwach, lediglich in Teilen Niederösterreichs, im Burgenland und am Alpensüdrand kann er mäßig aus West bis Nord auffrischen. Temperaturmäßig startet der Morgen mit 8 bis 14 Grad noch frisch, am Nachmittag werden angenehme 15 bis 22 Grad erreicht.
Am Samstag bleiben Schauer Mangelware
Das Wochenende beginnt mit einer deutlichen Wetterbesserung. Steigender Luftdruck sorgt am Samstag für überwiegend sonnige Verhältnisse. Einzelne Frühnebelfelder lösen sich meist rasch auf, danach gehört der Himmel vielerorts der Sonne. Im Tagesverlauf tauchen zwar ein paar harmlose Quellwolken auf, sie bleiben aber meist flach – die Schauerneigung ist gering.
Der Wind bleibt schwach, im Osten weht er zeitweise mäßig bis stellenweise lebhaft aus West bis Nordwest. Nach einer frischen Nacht mit 6 bis 13 Grad klettern die Temperaturen auf 19 bis 24 Grad.
Sonne von früh bis spät
Und auch der Sonntag zeigt sich von seiner freundlichen Seite. Unter Hochdruckeinfluss scheint vielerorts die Sonne von früh bis spät. Lediglich über der Osthälfte können sich im Bergland ein paar harmlose Haufenwolken bilden – Regen ist daraus aber nicht zu erwarten.
Erst am Abend ziehen im Westen erste Wolken auf. Sie kündigen bereits die nächste Wetteränderung an. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen bei 5 bis 13 Grad, tagsüber werden sommerlich anmutende 20 bis 25 Grad erreicht.
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