Sonne nimmt wieder Anlauf fürs Wochenende

Wer am Freitagmorgen sehnsüchtig nach der Sonne Ausschau hält, muss sich zunächst noch etwas gedulden: Kompakte Wolken haben weite Teile Österreichs fest im Griff, dazu ziehen immer wieder Regenschauer durchs Land. Doch das Grau hat ein Ablaufdatum! Bis zum Nachmittag lockert es zunehmend auf, die Sonne setzt sich immer öfter durch. Die Schauer werden zur Randerscheinung.