Tickets für die Schallaburg gewinnen!

Mit der „Krone“ auf die Schallaburg

Die Ausstellung „80er – Grenzen waren gestern“ ist noch bis 15. November auf der Schallaburg zu sehen. Die „Krone“ verlost nun insgesamt 150 Tickets für die Ausstellung, welche noch bis 15. November zu sehen ist. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 29. September ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.