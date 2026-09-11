Tickets für die Schallaburg gewinnen!

Neonfarben, Kassettenrekorder, Popkultur und große gesellschaftliche Umbrüche: Die 1980er-Jahre waren laut, bunt und voller Veränderungen. In der Ausstellung „80er – Grenzen waren gestern“ auf der Schallaburg wird das Jahrzehnt noch bis 15. November wieder lebendig. Mit der „Krone“ können Sie die besondere Zeitreise selbst erleben.
Die Ausstellung blickt nicht nur auf die großen politischen und gesellschaftlichen Ereignisse der 80er-Jahre zurück, sondern auch auf persönliche Erinnerungen und das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Mode, Musik, Medien, Technik und Alltag veränderten sich rasant – alte Grenzen wurden hinterfragt und neue Freiheiten entstanden.
Auf mehr als 1300 Quadratmetern Ausstellungsfläche sorgen Originalobjekte und persönliche Erinnerungsstücke dafür, dass Besucher tief in die Welt der 1980er eintauchen können. Von Musikkassetten und Kassettenrekordern bis hin zu Themen rund um Popkultur, Politik und Design gibt es jede Menge zu entdecken. Weitere Informationen zu der Ausstellung finden Sie HIER.
Mit der „Krone“ auf die Schallaburg
Die Ausstellung „80er – Grenzen waren gestern“ ist noch bis 15. November auf der Schallaburg zu sehen. Die „Krone“ verlost nun insgesamt 150 Tickets für die Ausstellung, welche noch bis 15. November zu sehen ist. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 29. September ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Niederösterreich“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.