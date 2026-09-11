5/8erl in Ehr’n: „Wir machen nicht dasselbe Kreuz“

„Siasse Tschick“ war vor vielen Jahren eine Art „Gamechanger“ für die Band. Mit diesem Song spielten sich die Achterl erstmals breitenwirksam ins Rampenlicht. „Damit haben wir erstmals mehr Leute erreicht, aber von Radio Airplay war keine Spur“, so Slivovsky in der Rückschau, „damals hat man mit Plattformen wie Facebook oder YouTube noch leichter Leute erreicht. Heute ist das alles so gut wie unmöglich. „Über die Jahre hat man schon gemerkt, dass wir mit unserem Sound eine Masse erreichen und kein Spezialistenprogramm präsentieren“, so Wenger, „aber das uns Sender wie Radio Wien auch so schneiden, kann manchmal frustrierend sein. Aber man kriegt dabei auch eine gewisse Resilienz und denkt sich, dass man es auch ohne diesen Support schafft.“ Die Achterl machen kein Hehl daraus, dass Geld ein elementarer Grundstein zum Überleben und für erweiterte Glückseligkeit sein kann. „Wir sind genauso eine Firma wie wir eine Band sind. Wir alle haben andere Spielwiesen und Projekte, aber die Achterl machen einen großen Teil unseres Einkommens aus. Ansonsten könnte man so ein Projekt nicht schon seit 20 Jahren führen.“