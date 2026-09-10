Das erwartet Besucher bei der 93. Herbstmesse

Bereits zum 93. Mal öffnet die Herbstmesse ab 16. September ihre Türen und möchte mit einem abwechslungsreichen Programm begeistern. Etwa 500 Aussteller aus 14 Nationen präsentieren ihre Produkte, Dienstleistungen und neue Ideen. Die Vielfalt der Angebote wird in fünf große Themenwelten eingeteilt. Dabei reicht das Spektrum von nachhaltigem Bauen und modernen Wohnkonzepten über Haus, Garten und Energie bis hin zu Kulinarik, Mode und Entertainment.