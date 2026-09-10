Das erwartet Besucher bei der 93. Herbstmesse

Fünf Tage, 500 Aussteller, 50.000 Quadratmeter – die diesjährige Herbstmesse läuft von 16. bis 20. September und bringt vielfältige Erlebnisangebote in die Landeshauptstadt. Für einen zusätzlichen Nervenkitzel sorgen die Fahrgeschäfte im Gaudepark.
Bereits zum 93. Mal öffnet die Herbstmesse ab 16. September ihre Türen und möchte mit einem abwechslungsreichen Programm begeistern. Etwa 500 Aussteller aus 14 Nationen präsentieren ihre Produkte, Dienstleistungen und neue Ideen. Die Vielfalt der Angebote wird in fünf große Themenwelten eingeteilt. Dabei reicht das Spektrum von nachhaltigem Bauen und modernen Wohnkonzepten über Haus, Garten und Energie bis hin zu Kulinarik, Mode und Entertainment.
Zwischen Kulinarik, Wohnen, Lifestyle und Mode
In Halle 1 dreht sich dabei alles um die Zukunft des Eigenheims und setzt dabei auf spannende Aufgaben für Besucher, Schupper-Workshops zum Ausprobieren verschiedenster Techniken und Live-Präsentationen.
Modeliebhaber kommen in Halle 2 auf ihre Kosten. Unter dem Motto „Fall in Love – Lifestyle, Fashion & Entertainment“ trifft aktuelle Mode auf spektakuläre ShowActs und tägliche Live-Musik mit den „Schlagersternen“. In diesem Zusammenhang verwandelt sich die Modebühne von 14 bis 15 Uhr in eine Konzertbühne und stellt heimische Künstler in den Mittelpunkt.
Für alle Hobby-Gourmets wird in der Halle 4 Alpe-Adria-Kulinarik präsentiert und dabei hochwertige Produkte und kreative Rezepte vorgestellt. Auch TV-Koch Marco Krainer wird einen ganzen Tag lang aufkochen und Geschmackserlebnisse aus der Toskana kreieren sowie seine Expertise an Interessierte weitergeben.
Ein Novum ist in der Messehalle 3 zu begutachten: die „Petzenland-Erlebniswelt“ präsentiert auf mehr als 400 Quadratmetern, die Innovationskraft der Region. Zudem gibt es Preise im Gesamtwert von mehr als 15.000 Euro zu gewinnen.
Gaudepark sorgt für Nervenkitzel
Die Fahrgeschäfte des Gaudeparks eröffnen bereits am 11. September ab 18 Uhr und bieten Spaß und Spannung für Jung und Alt. Der offizielle Auftakt mit dem traditionellen Bieranstich folgt dann am 12. September um 17:30 Uhr mit Musik von „Die Kaiser“. Am 16. September sind im Rahmen des Familientags alle Preise der Fahrgeschäfte um die Hälfte billiger.
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