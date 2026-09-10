Shakespeare gefangen im Computerspiel um die Macht

Im Wiener Volkstheater trifft ab Donnerstag ein Klassiker der Weltliteratur auf die digitale Popkultur der Gegenwart – wenn Hausregisseurin Rieke Süßkow ihre Interpretation von William Shakespeares „Macbeth“ präsentiert. Die 1990 in Berlin geborene Regisseurin ist bekannt für ihre stark visuell geprägten und medienbewussten Arbeiten, sie setzt Bühnenbild, Objekte, Körper, Video, Licht und Musik als eigenständige Erzählinstrumente ein. Auch ihr „Macbeth“ wird zum Figurentheater – mit eigener Puppen- und Objekt-Regie von Esther Falk.