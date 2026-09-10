Rapper Reezy im Ring: Nicht jeder Song ein Treffer

„Piano Reezy“

„Hallo Wien“ – endlich richtete sich Reezy direkt an sein Publikum und nahm am Piano Platz. Als „Piano Reezy“, wie er selbst sagte, schlug er mit „Moodswings“ plötzlich deutlich leisere Töne an. „Wer von euch hat auch ein schlechtes Zeitgefühl?“, fragte er, ehe „Gefühl für die Zeit“ folgte. Bei „Pretty Little Shorty“ zeigte sich schließlich eine ganz andere Seite des Rappers. Und genau hier war Reezy am stärksten. Seine warme Singstimme trug durch die Halle, Soul war plötzlich stärker zu spüren als Straßenrap. Auch „My Little Sunshine“ unterstrich später seine gesanglichen Qualitäten. Für einen Moment verschwand der harte Rapper hinter dem gefühlvollen Sänger – leider waren gerade diese Momente viel zu schnell wieder vorbei.

Mit rotem Durag (Kopfbedeckung) ging es zurück ans Mikrofon. „Wo sind meine Tiger?“, fragte er vor „Tiger“. Danach machte Reezy Liegestütze auf der Bühne - fast so, als würde er sich wirklich für die nächste Runde im Ring aufwärmen. Bei „Trust Me/Lachs“ loderten wieder die Flammen, „Arda Saatci“ und „Shoot“ wurden von den Fans textsicher mitgerappt.

Mittlerweile war es so heiß und stickig, dass sich die ersten Besucher ihre Shirts auszogen. Dazu hing der Geruch der Pyrotechnik in der Luft, als hätte jemand nebenan den Grill angeworfen.

„Oh oh, was haben wir denn hier?“, fragte Reezy plötzlich, als auf der LED-Wand eine Kiss-Cam erschien. Es war eine der wenigen direkten Interaktionen mit seinem Publikum. Große Kuss-Szenen blieben zwar aus, dafür passte der anschließende Song „1+1“ umso besser. Doch auch dieser wurde lediglich angerissen, ehe es mit „Rosewood Interlude“ weiterging.

Ähnlich erging es „Karim Benzema“ und „Trapper‘s Lullaby“. Reezy hatte schlicht zu viele Songs in zu wenig Zeit gepackt. „Itachi Flow“, „In & Out“ und „700 Pferde“ trieben die Stimmung mit Rauch, Flammen und tausenden Handylichtern noch einmal nach oben.