Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommentar

Darf man Kunst des Straftäters Otto Muehl zeigen?

Kultur
09.09.2026 18:00
Spruchbänder und Pfeifkonzert der Gruppe „Mathilda“ gegen die Ausstellung Otto Muehls.
Spruchbänder und Pfeifkonzert der Gruppe „Mathilda“ gegen die Ausstellung Otto Muehls.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Von Dr. Karlheinz Roschitz

Wiener Aktionismus Museum: Proteste und Trillerpfeifen gegen die heftig umstrittene Schau „Kunst am Abgrund“ mit Werken von Otto Muehl.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Pädokrimineller Straftäter & Sektenguru“, „Profit baut auf Missbrauch“, „WAM = Tätermuseum“ steht auf meterlangen Spruchbändern, Anklagen über Kinderschändung und Machtmissbrauch dröhnen aus dem Megafon. Pfeifkonzerte begleiten die Demo von „Mathilda“, einer Gruppe ehemals Betroffener, die in der Muehl-Kommune Friedrichshof „sexualisierte Gewalt und Missbrauch erlebt haben“. Vor der Pressekonferenz und zur Eröffnung der umstrittenen Ausstellung „Otto Muehl: Kunst am Abgrund“ belagerte „Mathilda“ den Eingang.

„Muehl hat in seiner Kommune psychischen und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in sein autoritäres System von Macht, Kontrolle und Abhängigkeit eingebunden“, hatten schon davor Betroffene angeklagt. Ihre Forderung: ein „Ende der Vermarktung von Muehls Kunst“. Aus mit der Mythisierung des Straftäters!

Betroffene bis heute traumatisiert
Die 160 Betroffenen, darunter noch heute Traumatisierte, 1972 bis 1990 Muehl-Kommunarden in Friedrichshof, sollen eine Abfindung von 2,5 Millionen Euro erhalten. „Wir sind ein Kunstmuseum“, verteidigt Ex-Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder seine Schau, „wir zeigen ja nicht Beweismittel für Straftaten oder Missbrauchsopfer. Wir zeigen das Frühwerk, verschweigen aber nicht die Geschichte der Kommune.“

Lesen Sie auch:
Hinterhäuser richtet deutliche Worte an Salzburg.
Auszeichnung bekommen
Hinterhäuser teilt gegen Salzburger Politik aus
09.09.2026
Kultur Kompass
Verrückter Kunstmarkt: Was Gemälde kosten dürfen
08.09.2026

Die Kernfrage bleibt: Darf und soll man das Werk des Straftäters Muehl zeigen? Den Secessionisten-Leitsatz „Der Kunst ihre Freiheit“ von 1897 sollte man nicht in Frage stellen. Aber ist Muehl, der von der MAK-Ausstellung 2004 für den Handel „salonfähig“ gemacht werden sollte, von den Verbrechen zu trennen? Sicher nicht. Welche traumatischen Erinnerungen können auch als „harmlos“ qualifizierte Bilder von „Kunst am Abgrund“ bei den Überlebenden der Pornokommune auslösen?

„Profit mit Missbrauch“
Aus für den „Profit mit Missbrauch“ fordert die Gruppe „Mathilda“, und eine „seriöse wissenschaftliche Aufarbeitung“. Was viel kostet. Zugleich fordert sie 2,5 Millionen Euro Entschädigung durch die Ex-Kommune, jetzt Genossenschaft Friedrichshof. Doch deren Auszahlung hängt vom Verkauf von Muehl-Werken ab. Gute Gemälde erzielen bis zu 165.000 Euro. Die „Entkunstung von Muehl“ bleibt also Illusion. Eine Verhöhnung der Opfer!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
09.09.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
NASA-Daten zeigen:
Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
225.951 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
112.650 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Adabei Österreich
„Miss Austria“ Lucia Sisic mit 22 Jahren gestorben
104.374 mal gelesen
Große Bestürzung und Fassungslosigkeit herrscht über den plötzlichen Tod von Lucia Sisic, die ...
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3350 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Kolumnen
Hierzulande bringt Kickls Erfolg alles ins Wackeln
1775 mal kommentiert
Herbert Kickl bei einem seiner seltenen Auftritte im ORF
Innenpolitik
„Seit 40 Jahren klar: Mensch macht Klimawandel“
1738 mal kommentiert
Ist es „Gotteslästerung“, wenn man Menschen für den Klimawandel verantwortlich macht, wie ...
Mehr Kultur
Kommentar
Darf man Kunst des Straftäters Otto Muehl zeigen?
Ars Electronica Linz
Ein politisches Projekt sorgt für Kontroversen
Musiktheaterpreis 2026
Promiauflauf in Votivkirche ++ Hinterhäuser geehrt
Krone Plus Logo
Bernhard Aichner
Über die andauernde Faszination des Grauens
Auszeichnung bekommen
Hinterhäuser teilt gegen Salzburger Politik aus
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf