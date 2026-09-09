Darf man Kunst des Straftäters Otto Muehl zeigen?

Die Kernfrage bleibt: Darf und soll man das Werk des Straftäters Muehl zeigen? Den Secessionisten-Leitsatz „Der Kunst ihre Freiheit“ von 1897 sollte man nicht in Frage stellen. Aber ist Muehl, der von der MAK-Ausstellung 2004 für den Handel „salonfähig“ gemacht werden sollte, von den Verbrechen zu trennen? Sicher nicht. Welche traumatischen Erinnerungen können auch als „harmlos“ qualifizierte Bilder von „Kunst am Abgrund“ bei den Überlebenden der Pornokommune auslösen?