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Nur wenige überlebten

Tiertragödie: Tote Enten in Karton abgegeben

Steiermark
09.09.2026 20:00
In drei Kartons waren 14 Enten gepfercht. Viele überlebten das nicht.
In drei Kartons waren 14 Enten gepfercht. Viele überlebten das nicht.(Bild: Purzel und Vicky)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

Der Gnadenhof Purzel & Vicky bei Graz hat leider schon vieles an schrecklichen Tierdramen erlebt – aber das war ein grausamer Tiefpunkt: Nur vier Tiere überlebten in kleinen Kartons.

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Dummheit, Überforderung, gnadenlose Selbstüberschätzung, Beratungsresistenz – solche Charakterzüge von Menschen seien die Hauptgründe, warum Tiere leiden. Zu Schaden kommen. Sterben. „Das ist leider unser Schluss nach vielen Jahren im Tierschutz“, sagen Ingrid und Michael Stracke, die den beispielhaften Gnadenhof „Purzel & Vicky“ in Vasoldsberg bei Graz mit viel Herzblut leiten. Das Paar hat schon so viel erlebt, „wir dachten, dass uns nichts mehr überraschen kann“.

Eines der Tiere, das überlebt hat.
Eines der Tiere, das überlebt hat.(Bild: Purzel und Vicky)

Doch jüngst kam es zu einem neuerlichen Tiefpunkt. Ingrid Stracke: „Eine Dame wollte uns ihre Enten bringen. 14 Stück, weil sie wegen der Haltung Probleme bekam.“ Die Gnadenhofbetreiber sagten zu, weil sie nie ein Tier im Stich lassen. Die Frau kam mit drei Kartons, „in die nicht einmal ordentliche Luftlöcher geschnitten waren“. Ingrid Stracke: „Das Entsetzliche war: Von den 14 in die Kartons gestopften Tiere waren acht bereits tot! Manche schon steif.“ Was darauf schließen ließe: „Dass die viel länger eingepfercht waren als die angegebene Dreiviertelstunde Fahrtzeit. Und elendiglich verendet sind.“

Die überlebenden Tiere können nun artgerecht weiter leben.
Die überlebenden Tiere können nun artgerecht weiter leben.(Bild: Purzel und Vicky)

Sechs waren gerade noch am Leben, „sie wurden von uns schnell versorgt. Dennoch haben wir zwei weitere nicht mehr retten können.“ Einsicht hätte es bei der Frau keine gegeben: „Wir wurden von ihr sogar noch heftig beschimpft.“

Die Frau wurde angezeigt – doch die Tiere macht das nicht mehr lebendig. Stracke: „Die sind immer die Leidtragenden. So wie die 61 Katzen, 428 Kaninchen und Nager, die heuer in entsetzlichem Zustand abgenommen worden sind. Oder eine Ziegen- und eine Schafherde, die aus einer Situation unkontrollierter Vermehrung und Überforderung gerade noch gerettet werden konnten.“

Ingrid und Michael Stracke haben auch schon den Tierschutzpreis erhalten.
Ingrid und Michael Stracke haben auch schon den Tierschutzpreis erhalten.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die Strackes hoffen sehr, dass es endlich zu mehr Hausverstand bei der Tierhaltung kommt. „Und zu mehr Empathie. So wie jetzt oft mit Tieren umgegangen wird, ist es entsetzlich.“

Am Gnadenhof sind derzeit 800 (!) Schützlinge

Deren Versorgung samt Tierarzt kostet Unmengen. Wenn Sie spenden möchten:

Herz für Purzel & Vicky,

AT40 3843 9000 0083 2311

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