Tiertragödie: Tote Enten in Karton abgegeben

Der Gnadenhof Purzel & Vicky bei Graz hat leider schon vieles an schrecklichen Tierdramen erlebt – aber das war ein grausamer Tiefpunkt: Nur vier Tiere überlebten in kleinen Kartons.
Dummheit, Überforderung, gnadenlose Selbstüberschätzung, Beratungsresistenz – solche Charakterzüge von Menschen seien die Hauptgründe, warum Tiere leiden. Zu Schaden kommen. Sterben. „Das ist leider unser Schluss nach vielen Jahren im Tierschutz“, sagen Ingrid und Michael Stracke, die den beispielhaften Gnadenhof „Purzel & Vicky“ in Vasoldsberg bei Graz mit viel Herzblut leiten. Das Paar hat schon so viel erlebt, „wir dachten, dass uns nichts mehr überraschen kann“.
Doch jüngst kam es zu einem neuerlichen Tiefpunkt. Ingrid Stracke: „Eine Dame wollte uns ihre Enten bringen. 14 Stück, weil sie wegen der Haltung Probleme bekam.“ Die Gnadenhofbetreiber sagten zu, weil sie nie ein Tier im Stich lassen. Die Frau kam mit drei Kartons, „in die nicht einmal ordentliche Luftlöcher geschnitten waren“. Ingrid Stracke: „Das Entsetzliche war: Von den 14 in die Kartons gestopften Tiere waren acht bereits tot! Manche schon steif.“ Was darauf schließen ließe: „Dass die viel länger eingepfercht waren als die angegebene Dreiviertelstunde Fahrtzeit. Und elendiglich verendet sind.“
Sechs waren gerade noch am Leben, „sie wurden von uns schnell versorgt. Dennoch haben wir zwei weitere nicht mehr retten können.“ Einsicht hätte es bei der Frau keine gegeben: „Wir wurden von ihr sogar noch heftig beschimpft.“
Die Frau wurde angezeigt – doch die Tiere macht das nicht mehr lebendig. Stracke: „Die sind immer die Leidtragenden. So wie die 61 Katzen, 428 Kaninchen und Nager, die heuer in entsetzlichem Zustand abgenommen worden sind. Oder eine Ziegen- und eine Schafherde, die aus einer Situation unkontrollierter Vermehrung und Überforderung gerade noch gerettet werden konnten.“
Die Strackes hoffen sehr, dass es endlich zu mehr Hausverstand bei der Tierhaltung kommt. „Und zu mehr Empathie. So wie jetzt oft mit Tieren umgegangen wird, ist es entsetzlich.“
Am Gnadenhof sind derzeit 800 (!) Schützlinge
Deren Versorgung samt Tierarzt kostet Unmengen. Wenn Sie spenden möchten:
Herz für Purzel & Vicky,
AT40 3843 9000 0083 2311
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.