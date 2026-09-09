Tiertragödie: Tote Enten in Karton abgegeben

Doch jüngst kam es zu einem neuerlichen Tiefpunkt. Ingrid Stracke: „Eine Dame wollte uns ihre Enten bringen. 14 Stück, weil sie wegen der Haltung Probleme bekam.“ Die Gnadenhofbetreiber sagten zu, weil sie nie ein Tier im Stich lassen. Die Frau kam mit drei Kartons, „in die nicht einmal ordentliche Luftlöcher geschnitten waren“. Ingrid Stracke: „Das Entsetzliche war: Von den 14 in die Kartons gestopften Tiere waren acht bereits tot! Manche schon steif.“ Was darauf schließen ließe: „Dass die viel länger eingepfercht waren als die angegebene Dreiviertelstunde Fahrtzeit. Und elendiglich verendet sind.“