Warum Champagner heuer noch mehr „knallt“

Schwierige Rahmenbedingungen

Die Bedingungen seien in diesem Jahr besonders schwierig gewesen: intensiver Frost im Frühjahr, eine sehr frühe Blüte und fünf teils extreme Hitzewellen im Sommer. Daher begann die Weinlese auch früher als je zuvor, für einige Winzer bereits am 6. August, für die meisten von ihnen am 17. August – rund zwei Wochen eher als im vergangenen Jahr.